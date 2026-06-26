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Warszawskie muzea zamknięte przez ekstremalne upały. Co z biletami?

Autor: Dzisiaj, 26 czerwca (07:55)

W związku z prognozowanymi rekordowymi temperaturami, trzy ważne warszawskie muzea pozostaną zamknięte dla zwiedzających w najbliższy weekend. Decyzja dotyczy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni.

Warszawskie muzea zamknięte przez ekstremalne upały. Co z biletami?
Z powodu upałów zamknięte będą zamknięte /Shutterstock
  • W związku z prognozowanymi ekstremalnymi upałami powyżej 40 stopni Celsjusza, trzy warszawskie muzea – Gmach Główny Muzeum Narodowego, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni – będą zamknięte dla zwiedzających w najbliższy weekend.
  • Osoby z zakupionymi biletami mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy lub wykorzystać je w innym terminie; dotyczy to także uczestników wydarzeń edukacyjnych, którzy powinni kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta muzeum.
  • Mimo zamknięcia muzeów, plenerowe koncerty Pianokrąg w Parku Rzeźby odbędą się zgodnie z planem; służby apelują jednocześnie o ostrożność i unikanie wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia.

Ze względu na prognozowane ekstremalne upały Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni będą nieczynne dla zwiedzających w sobotę i niedzielę - poinformowało Muzeum Narodowe w mediach społecznościowych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że temperatury mogą sięgnąć, a nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza.

Co z zakupionymi biletami?

Osoby, które już kupiły bilety na wystawy przypadające na te dni, nie muszą się martwić. 

Mogą wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać zakupione bilety w innym terminie – poinformowało muzeum. 

Zwrot pieniędzy przewidziany jest także dla uczestników wydarzeń edukacyjnych. W tej sprawie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@mnw.art.pl.

Koncerty bez zmian

Mimo zamknięcia budynków muzealnych, nie wszystkie wydarzenia zostały odwołane. Bez zmian odbędzie się cykl koncertów Pianokrąg w Parku Rzeźby. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenia plenerowe będą realizowane zgodnie z planem.

Upały groźne dla zdrowia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że nadchodzące dni będą wyjątkowo trudne dla mieszkańców Warszawy. Temperatury mogą osiągnąć prawie 40 stopni Celsjusza, a nawet przekroczyć tę granicę. 

Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach dnia.
 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: upał
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