Warszawskie muzea zamknięte przez ekstremalne upały. Co z biletami?

Ze względu na prognozowane ekstremalne upały Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni będą nieczynne dla zwiedzających w sobotę i niedzielę - poinformowało Muzeum Narodowe w mediach społecznościowych.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że temperatury mogą sięgnąć, a nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza.
Co z zakupionymi biletami?
Osoby, które już kupiły bilety na wystawy przypadające na te dni, nie muszą się martwić.
Mogą wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać zakupione bilety w innym terminie – poinformowało muzeum.
Zwrot pieniędzy przewidziany jest także dla uczestników wydarzeń edukacyjnych. W tej sprawie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@mnw.art.pl.
Koncerty bez zmian
Mimo zamknięcia budynków muzealnych, nie wszystkie wydarzenia zostały odwołane. Bez zmian odbędzie się cykl koncertów Pianokrąg w Parku Rzeźby. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenia plenerowe będą realizowane zgodnie z planem.
Upały groźne dla zdrowia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że nadchodzące dni będą wyjątkowo trudne dla mieszkańców Warszawy. Temperatury mogą osiągnąć prawie 40 stopni Celsjusza, a nawet przekroczyć tę granicę.
Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach dnia.