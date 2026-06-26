Warszawskie muzea zamknięte przez ekstremalne upały. Co z biletami?

RMF24

W związku z prognozowanymi rekordowymi temperaturami, trzy ważne warszawskie muzea pozostaną zamknięte dla zwiedzających w najbliższy weekend. Decyzja dotyczy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni.

Ze względu na prognozowane ekstremalne upały Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni będą nieczynne dla zwiedzających w sobotę i niedzielę - poinformowało Muzeum Narodowe w mediach społecznościowych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że temperatury mogą sięgnąć, a nawet przekroczyć 40 stopni Celsjusza.

Co z zakupionymi biletami?

Osoby, które już kupiły bilety na wystawy przypadające na te dni, nie muszą się martwić.

Mogą wystąpić o zwrot środków lub wykorzystać zakupione bilety w innym terminie – poinformowało muzeum.

Zwrot pieniędzy przewidziany jest także dla uczestników wydarzeń edukacyjnych. W tej sprawie należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem bok@mnw.art.pl.

Koncerty bez zmian

Mimo zamknięcia budynków muzealnych, nie wszystkie wydarzenia zostały odwołane. Bez zmian odbędzie się cykl koncertów Pianokrąg w Parku Rzeźby. Organizatorzy zapewniają, że wydarzenia plenerowe będą realizowane zgodnie z planem.

Upały groźne dla zdrowia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że nadchodzące dni będą wyjątkowo trudne dla mieszkańców Warszawy. Temperatury mogą osiągnąć prawie 40 stopni Celsjusza, a nawet przekroczyć tę granicę.

Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach dnia.

