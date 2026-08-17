Warszawski ratusz zamknięty. Tego dnia nie załatwisz sprawy w urzędzie

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W najbliższy piątek, 21 sierpnia, Urząd m.st. Warszawy będzie zamknięty. To dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające 15 sierpnia. 14 sierpnia (piątek) stołeczny ratusz funkcjonował normalnie i był otwarty dla mieszkańców. Sprawdź, jak skontaktować się z urzędem i jak zaplanować wizytę w innym terminie.

Urząd zamknięty w piątek – co warto wiedzieć?

Zgodnie z Zarządzeniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, w piątek 21 sierpnia 2026 roku Urząd m.st. Warszawy będzie nieczynny.

Oznacza to, że mieszkańcy nie będą mogli załatwić żadnych spraw w placówkach urzędowych tego dnia.

Dzień wolny został ustalony w zamian za święto przypadające 15 sierpnia 2026 roku.

Kontakt przez Warszawa 19115 – całodobowa pomoc

Dla tych, którzy pilnie potrzebują kontaktu z urzędem, dostępny jest system Warszawa 19115. To całodobowy kanał kontaktu z mieszkańcami, który działa bez przerwy.

Rezerwacja wizyt online – wygodnie i bez kolejek

Mieszkańcy, którzy planują wizytę w urzędzie w innym terminie, mogą skorzystać z internetowej rezerwacji wizyt. Wystarczy wejść na stronę rezerwacje.um.warszawa.pl i wybrać dogodny termin. To rozwiązanie pozwala uniknąć kolejek i sprawnie załatwić swoje sprawy.

Warto przypomnieć, że 14 sierpnia, zarówno stołeczny ratusz, jak i urzędy dzielnicowe pracowały normalnie – były czynne w godzinach 8:00-16:00. W innych miastach wolne za święto Wniebowzięcia NMP, które przypadało w tym roku w sobotę 15 sierpnia - tak jak i Święto Wojska Polskiego - urzędnicy odbierali właśnie 14 sierpnia - tak było między innymi w Gdańsku czy Wrocławiu.