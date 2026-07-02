RMF24

We wrześniu ma ruszyć proces grupy przestępczej, która na zlecenie Federacji Rosyjskiej miała podpalać markety wielkopowierzchniowe - ustaliła PAP w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Na ławie oskarżonych zasiądzie pięć osób, m.in. Daniil B., który ma związek z pożarem hali przy ul. Marywilskiej 44.

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że przewidywany pierwszy termin rozprawy to 22 września. Wcześniej, bo 16 lipca, w warszawskim sądzie zaplanowano posiedzenie przygotowawcze, na którym zostanie ustalony plan rozpraw.

Jest akt oskarżenia

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga pod koniec marca. Obejmuje on trzy zdarzenia o charakterze sabotażowym: podpalenie w kwietniu 2014 r. sklepu OBI w Warszawie przy ul. Radzymińskiej, podpalenie w maju 2024 r. sklepu IKEA w Wilnie oraz podpalenie i spalenie w maju 2024 r. Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie, a także przygotowanie w maju 2024 r. do podpalenia sklepu IKEA w Rydze.

Podpaleń miała dokonać zorganizowana grupa przestępcza o charakterze międzynarodowym, która działała na zlecenie Federacji Rosyjskiej. Należeć do niej mieli m.in. oskarżeni Daniil B., Oleksandr H., Vitalii K., a także skazani już w innym procesie Serhii R., Pavlo T., Vladyslav Y. oraz poszukiwani Serhii Chalyi i Oleksandr Varyvoda. Stepan K. jest obywatelem Białorusi. Pozostali oskarżeni są obywatelami Ukrainy.

W sprawie podpalenia marketu przy Radzymińskiej oskarżony został Białorusin – Stepan K. W sprawie podpalenia sklepu IKEA w Wilnie oskarżeni są dwaj bezpośredni sprawcy: Daniil B., Oleksandr H. i jeden pomocnik. W sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej oskarżony został Daniil B., który nagrał pożar i przekazał nagranie swoim zleceniodawcom – Oleksandrowi V., a dalej rosyjskiemu wywiadowi.

„Oskarżeni się ukrywają”

Jak informowała Prokuratura Krajowa, nadal nie ma ustalonego bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marywilskiej 44. Nie ma też ustalonego bezpośredniego zleceniodawcy. Daniil B. usłyszał jeszcze zarzut związany z przygotowaniem kolejnego aktu sabotażu – podpalenia sklepu IKEA w Rydze. Mężczyzna zlecenie przyjął, zaczął się do niego przygotowywać, ale został zatrzymany i do podpalenia nie doszło.

Prokuratura Krajowa przekazywała, że w sprawie głównej – nieobjętej tym aktem oskarżenia jest dwóch podejrzanych – Serhii Chalya oraz Oleksandr Varyvoda. Zgromadzony materiał pozwala na postawienie im zarzutów kierowania grupą przestępczą i koordynowania działań sabotażowych. Zarzutów tych dotychczas nie udało się im ogłosić, gdyż mężczyźni ukrywają się przed organami ścigania. Są poszukiwani na podstawie europejskich nakazów aresztowania i listów gończych.

Oleksandr H. jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej ukierunkowanej na dokonywanie podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych oraz udział w podpaleniu sklepu IKEA w Wilnie poprzez skonstruowanie i użycie urządzenia zapalającego, a także o udział w przygotowaniach do kolejnych podpaleń. Z kolei Białorusin Stepan K. jest oskarżony o podpalenie sklepu OBI przy ul. Radzymińskiej w Warszawie. On również nagrał swoje działania telefonem komórkowym w celu udokumentowania przeprowadzonego aktu sabotażu, a część materiałów została następnie opublikowana na rosyjskich portalach propagandowych. Stepan K. miał działać tym samym na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Vitalii K., oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej podpaleń marketów, jest oskarżony o pomocnictwo w podpaleniu sklepu IKEA w Wilnie, a także o pomoc sprawcy w organizowaniu ucieczki i ukrywaniu pojazdów.

Wyrok sądu

Prokuratura Krajowa podawała też, że akt oskarżenia obejmuje również inne, drobniejsze czyny, w tym pobicie. Tu także oskarżony jest Vitalii K. – o dokonanie pobicia w Wólce Kosowskiej – oraz Pavlo T. – o pomocnictwo w dokonaniu pobicia w Wólce Kosowskiej. W październiku 2025 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy (Serhiiego R., Pavla T. oraz Vladyslava Y.) za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym.

Wszyscy trzej oskarżeni (Serhii R., Pavlo T. i Vladyslav Y.) zostali skazani za udział (w różnych okresach w latach 2023-2024) w zorganizowanej grupie działającej w Polsce, na Litwie, Łotwie, w Ukrainie i Rosji, mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze sabotażowym i terrorystycznym, polegających na podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Ponadto Serhii R. i Pavlo T. zostali skazani również za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.) oraz hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.), poprzez udzielanie w dniach 13-17 maja 2024 r. pomocy Serhiiemu Chalyi w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim w ucieczce z Polski.