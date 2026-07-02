RMF24

Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. Zrobiono to bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym.

Szpital Południowy wyjaśnił w najnowszym komunikacie, że doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Chodzi m.in. o dbałość o dobre imię szpitala, lojalność wobec pracodawcy oraz szacunek dla zmarłych i ich najbliższych.

„Funkcja koordynatora prosektorium wiąże się z obowiązkiem zachowania najwyższego standardu postępowania z ciałem osoby zmarłej oraz poszanowania kultu osoby zmarłej i uczuć rodzin, a także z obowiązkiem dbałości o zaufanie rodzin zmarłych do Szpitala oraz o dobrą opinię Szpitala w oczach rodzin” - podkreślono.

„Wszelka bezpośrednia lub pośrednia próba sprowadzania śmierci człowieka do komercjalizacji albo nawet stworzenie przestrzeni na taką komercjalizację jest nieakceptowalna” - czytamy w komunikacie placówki.

Decyzja władz szpitala to pokłosie publikacji portalu Zero.pl o nieprawidłowościach w prosektorium tej lecznicy. Kierujący nim miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki oraz publikować zdjęcia ciał i szczątków ludzkich na profilach w mediach społecznościowych. Prosektorium miało być też wynajmowane jako plan filmowy.

Nie będzie śledztwa ws. zdjęć z prosektorium

Wczoraj informowaliśmy, że prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie publikacji zdjęć z sekcji zwłok zamieszczanych w serwisach społecznościowych przez koordynatora prosektorium w Warszawskim Szpitalu Południowym. Według śledczych nie doszło do znieważenia zwłok, ponieważ publikacje miały na celu popularyzację wiedzy o przyczynach śmierci i skutkach urazów.

Żaden z postów nie zawiera w swoim opisie treści, które wskazywałyby na intencję znieważenia zwłok będących przedmiotem badań. Wprost przeciwnie - część postów (...) podkreśla kwestię konieczności rozwijania wiedzy w tym zakresie, aby zapewnić zmarłym godny pochówek, a ich rodzinom umożliwić pożegnanie osoby najbliższej w sposób możliwie najbardziej ograniczający traumę z tym związaną. Brak realizacji znamion tego przestępstwa nie budzi zatem wątpliwości - przekazał PAP rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Śledczy uznali także, że nie została złamana tajemnica lekarska, gdyż publikowane zdjęcia nie pozwalają na identyfikację osoby, która na nich jest.

Prok. Skiba odniósł się również do kwestii związanych z narzucaniem wyboru firmy pogrzebowej. Analizowany był materiał dowodowy w tym zakresie. Przesłuchiwani byli świadkowie i takie praktyki nie zostały stwierdzone. Nie zostały również zarejestrowane - wyjaśnił.

W sprawie prosektorium prowadzone jest śledztwo w sprawie podrobienia kart zgonu 20 osób. Chodzi o naniesienie na nich pieczęci koordynatora prosektorium i ich podpisanie przez osobę do tego nieuprawnioną.

Liczne postępowania ws. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym

Kontrowersje wokół warszawskiej lecznicy zaczęły się od publikacji portalu zero.pl z 15 czerwca. Wynikało z niej, że Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku w placówkach medycznych 1,6 mln zł.

Dziennikarze dowiedzieli się także, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Jedno ze śledztw prowadzonych przez prokuraturę w tej sprawie dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie – nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o naruszenia zasad triażu przy klasyfikacji pacjentów SOR-u.

Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Trwają kontrole w szpitalach prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia.

Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także Państwowa Inspekcja Pracy. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Po nagłośnieniu sprawy Kacprzyk odszedł z Koalicji Obywatelskiej i złożył mandat radnego. Zwrócił też szpitalowi część pieniędzy.