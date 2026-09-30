Kraków szykuje się na święta. Będzie gotycko

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Kraków przygotowuje się na święta Bożego Narodzenia. Magistrat ogłosił, że wybrano wykonawcę iluminacji świątecznej na cztery zimowe sezony – od 2026 do 2029 roku. Tegoroczne dekoracje będą inspirowane gotykiem, a szczególnie Bazyliką Mariacką i jej niezwykłymi detalami architektonicznymi.

Światło inspirowane historią

Nowe iluminacje mają nawiązywać do charakterystycznych elementów gotyckiej architektury. Wśród inspiracji znalazły się prezbiterium Bazyliki Mariackiej, maswerki (przyp. red. geometryczne wzory górnych części gotyckich okien), pinakle (przyp. red. pionowe elementy architektoniczne w postaci smukłej wieży), roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie oraz dekoracje snycerskie ołtarza głównego autorstwa Wita Stwosza.

„Gotyckie ornamenty zostaną przełożone na współczesny język świetlny tak, by zachwycały zarówno za dnia, jak i po zmroku” – zapowiadają organizatorzy.

Kolorystyka i motywy

Tegoroczne dekoracje będą utrzymane w chłodnych błękitach połączonych z ciepłym, złotym światłem. W świetlnych kompozycjach pojawią się motywy liści oraz gwiaździste sklepienia, które mają podkreślić wyjątkowy klimat miasta w okresie świątecznym.

świąteczna iluminacja i choinka na rynku miejskim

W przestrzeni miejskiej nie zabraknie iluminowanych drzew i przestrzennych kompozycji świetlnych. Dekoracje będą wzbogacone o efekty iskrzenia, padającego śniegu i migoczących gwiazd. Przemyślana forma ma zachęcać do zatrzymania się i odkrywania iluminacji z różnych perspektyw. Światło podkreśli zarówno skalę przestrzeni, jak i najdrobniejsze detale architektoniczne.

15-metrowa choinka na Rynku Głównym

Tradycyjnie na Rynku Głównym pojawi się żywa, około 15-metrowa choinka, ozdobiona świetlnymi girlandami i dekoracjami spójnymi z całą miejską iluminacją. To jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów krakowskich świąt.

Gdzie pojawią się iluminacje?

Świąteczne światło pojawi się nie tylko w centrum. Iluminacje rozświetlą okolice Rynku Głównego, Rondo Matecznego, Plac Centralny im. Ronalda Reagana, a także mosty: Dębnicki, Powstańców Śląskich, Wandy i Zwierzyniecki oraz estakadę w ciągu Al. 29 Listopada.

Gotyckie inspiracje będzie można podziwiać także na Placu Wolnica, Rondzie Grunwaldzkim, Placu Szczepańskim, przy ul. Siennej, na Rondzie Mogilskim i Plantach.