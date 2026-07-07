Policja śledziła przemytników od granicy. W aucie mieli specjalne skrytki

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Przemytnicy narkotyków wpadli w ręce warszawskiej policji. Dwóch mężczyzn przewoziło z Hiszpanii 10 kg nielegalnych środków psychoaktywnych w specjalnych skrytkach zamontowanych w samochodzie. Mundurowi obserwowali pojazd, odkąd przekroczył on granicę polsko-niemiecką, aby schwytać przestępców w stolicy. Grozi im nawet 20 lat więzienia.

W samochodzie były specjalne skrytki. W środku 10 kg narkotyku

Policjanci z warszawskiej Woli – walczący m.in. z przemytem narkotyków z Europy Zachodniej – ustalili, że do Polski trafiają zabronione substancje z Hiszpanii. W miarę prac mundurowi wytypowali konkretny samochód (marki Renault), który miał brać udział w tym przestępstwie.

Mundurowi udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski/fot. warszawska policja / materiały udostępnione

Funkcjonariusze obserwowali wytypowany pojazd, odkąd ten przekroczył polsko-niemiecką granicę. Śledzili go aż do stolicy, gdzie zatrzymali dwóch mężczyzn 48- i 46-latka. Przeszukano też ich Renault, w którym znajdowały się specjalne skrytki – między ścianką zewnętrzną a wewnętrzną samochodu.

W skrytkach tych ukryto 10 zamkniętych paczek ze sprasowaną, skrystalizowaną substancją. Badania laboratoryjne potwierdziły, że to narkotyk – łącznie 10 kilogramów o wartości czarnorynkowej niemal 3 mln zł.

Mundurowi udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski/fot. warszawska policja / materiały udostępnione

Zatrzymani byli poszukiwani. Grozi im nawet 20 lat więzienia

Policja przeszukała też miejsca zamieszkania zatrzymanych mężczyzn. 48-latek miał tam niemal 50 gramów zabronionej substancji psychoaktywnej, a także telefony komórkowe służące do koordynacji przestępstwa. Jak podkreślili stołeczni mundurowi, z dotychczasowych ustaleń wynika, że przemyt narkotyków nastąpił z Hiszpanii do Polski.

Mundurowi udaremnili przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski/fot. warszawska policja

Okazało się, że obaj zatrzymani byli poszukiwani i notowani za różne przestępstwa. Wcześniej przebywali też w zakładzie karnym. Doprowadzono ich do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie usłyszeli zarzuty. Dotyczą one „wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających”. Grozi im za to od 3 do nawet 20 lat więzienia. Mężczyźnie, który w mieszkaniu posiadał narkotyki dodatkowo postawiono zarzut w tej sprawie, za co grozi mu do 3 lat więzienia.