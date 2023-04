Od niedzieli, 2 kwietnia, warszawiaków czekają kolejne utrudnienia związane z budową tramwaju na Wilanów. Zmiany dotyczyć będą ulicy Belwederskiej, Spacerowej, Parkowej i Gagarina.

/ Tramwaje Warszawskie / Materiały prasowe

Kierowców, którzy zmagają się z utrudnieniami związanymi z budową tramwaju na Wilanów, czekają kolejne zmiany.

Od niedzieli wschodnia jezdnia ul. Belwederskiej zostanie wyłączona z ruchu – od ul. Sułkowickiej do Parkowej. Kierowcy jadący w stronę centrum, podobnie jak na wcześniejszym odcinku ul. Belwederskiej, będą poruszali się jezdnią zachodnią, którą będą dzielili z podróżującymi w kierunku Wilanowa.

Kierujący się do centrum na skrzyżowaniu ze Spacerową i Gagarina będą mieli do dyspozycji lewoskręt oraz pas do jazdy prosto lub w prawo. Za skrzyżowaniem pojadą już jednym pasem ruchu.

Kierowcy udający się w stronę Wilanowa na skrzyżowaniu z jednego pasa będą mogli pojechać w lewo, a z drugiego prosto lub w prawo. Za skrzyżowaniem – dla zmierzających na południe – zarezerwowano jeden pas ruchu. Kolejny zyskają za ulicą Grottgera.

/ Tramwaje Warszawskie / Materiały prasowe

Wyjazd z drogi łączącej ulicę Belwederską z Parkową oraz z ul. Lądowej będzie możliwy na Belwederską wyłącznie w prawo. Jadący w dół nadal będą mogli skręcić z Belwederskiej – w lewo w ul. Lądową.

Zamknięte zostanie połączenie ul. Parkowej z Gagarina – na tej pierwszej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Po stronie Łazienek Królewskich obowiązywać będzie zakaz parkowania, także na wyznaczonych miejscach postojowych.

Na ul. Spacerowej do już obowiązujących ograniczeń dodane zostanie wyłączenie z ruchu skrajnego prawego pasa w kierunku Belwederskiej. Zostanie on wygrodzony od ul. Zajączkowskiej. Kierowcy na skrzyżowaniu z Belwederską i Gagarina będą mogli skorzystać z prawoskrętu lub jednego pasa do jazdy prosto. Pod górę, w stronę Puławskiej, pojadą jednym pasem.

Drogowcy zajmą także północną jezdnię Gagarina na skrzyżowaniu z ul. Belwederską i Spacerową. Cały ruch będzie się tu już odbywał jezdnią południową. Na samym skrzyżowaniu dostępny będzie lewoskręt w Belwederską w stronę Wilanowa oraz pas do jazdy prosto w Spacerową lub w prawo do centrum. W stronę Czerniakowskiej kierowcy będą się poruszać jednym pasem.

Zmiany będą obowiązywać do początku maja.