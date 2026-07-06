RMF24

Awaria urządzeń sterujących na stacji Politechnika spowodowała paraliż metra na linii M1 w Warszawie - dowiedział się reporter RMF FM Igor Skrzypek. Uruchomiono komunikację zastępczą. Pociągi kursują w dwóch pętlach: Kabaty – Wilanowska oraz od Młocin do Świętokrzyskiej.

Z komunikatu Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) wynika, że z ruchu wyłączonych jest pięć stacji: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika i Centrum.

Jednocześnie ZTM uruchomił zastępczą linię autobusową i tramwajową.

Jak podano, autobus „Za Metro” kursuje na trasie: Metro Wilanowska 18 – Al. Wilanowska -al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – pl. Konstytucji – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska 01.

Natomiast linia tramwajowa „Za Metro” kursuje na trasie: Metro Wilanowska – Puławska – Marszałkowska – Gen. Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – Metro Marymont.

Przyczyna awarii metra w Warszawie

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, przyczyną jest awaria urządzeń sterujących - ekipy naprawcze są w tunelach metra. By usunąć usterkę, potrzebne jest wyłączenie zasilania. Na razie nie wiadomo, kiedy metro zacznie kursować na całej linii.

