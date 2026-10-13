W szkole w Mińsku Mazowieckim rozpylono nieznaną substancję. Kilkuset uczniów ewakuowanych

W poniedziałek około godziny 14:30 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji na terenie Zespołu Szkół Zawodowych „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim. Jak przekazał w rozmowie z RMF FM młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, źle poczuło się dziesięć osób.
Ewakuacja setek uczniów i personelu
W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji całego budynku. Łącznie szkołę opuściło 346 uczniów oraz pracowników.
Dziesięć osób, które uskarżały się na zawroty głowy i duszności, zostało objętych opieką medyczną. Jedna z nich trafiła do szpitala.
Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego, która ma zidentyfikować rozpyloną substancję i sprawdzić, czy nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na terenie szkoły pracuje także straż pożarna.