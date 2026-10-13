W szkole w Mińsku Mazowieckim rozpylono nieznaną substancję. Kilkuset uczniów ewakuowanych

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Groźny incydent w Zespole Szkół Zawodowych "Mechanik" w Mińsku Mazowieckim. Po rozpyleniu nieznanej substancji ewakuowano 346 uczniów i pracowników placówki. Dziesięć osób trafiło pod opiekę ratowników medycznych z objawami złego samopoczucia. Jedna została hospitalizowana.

W poniedziałek około godziny 14:30 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o rozpyleniu nieznanej substancji na terenie Zespołu Szkół Zawodowych „Mechanik” w Mińsku Mazowieckim. Jak przekazał w rozmowie z RMF FM młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, źle poczuło się dziesięć osób.

Ewakuacja setek uczniów i personelu

W związku z zagrożeniem podjęto decyzję o natychmiastowej ewakuacji całego budynku. Łącznie szkołę opuściło 346 uczniów oraz pracowników.

Dziesięć osób, które uskarżały się na zawroty głowy i duszności, zostało objętych opieką medyczną. Jedna z nich trafiła do szpitala.

Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego, która ma zidentyfikować rozpyloną substancję i sprawdzić, czy nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Na terenie szkoły pracuje także straż pożarna.