W sobotę utrudnienia w 6 dzielnicach Warszawy. Przez stolicę przejadą rolkarze

RMF24

W najbliższą sobotę wieczorem i w nocy ulice sześciu warszawskich dzielnic opanują rolkarze. Przed nami dwa widowiskowe przejazdy – zarówno dla amatorów, jak i dla prawdziwych twardzieli. Organizatorzy apelują o ostrożność i zachęcają do zabrania świecących dodatków. Sprawdź, które ulice będą zamknięte.

Dwa przejazdy, dwie trasy

Wielkie rolkowe święto rozpocznie się w sobotę, 22 sierpnia, przed pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu.

Uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse: łatwiejszy, dziesięciokilometrowy oraz ekstremalny, liczący aż 51 kilometrów.

Zbiórka dla osób wybierających krótszą trasę zaplanowana jest na godzinę 18:00, a start o 19:00.

Rolkarze przejadą przez najbardziej reprezentacyjne ulice Warszawy, m.in. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską czy Aleję Niepodległości.

Trasa kończy się tam, gdzie się zaczęła – przed pomnikiem Kopernika.

Ekstremalny dystans tylko dla najodważniejszych

Dla tych, którzy nie boją się wyzwań, organizatorzy przygotowali prawdziwy maraton.

Drugi przejazd jest przeznaczony dla najbardziej doświadczonych rolkarzy. Organizatorzy określają go kategorią »ekstremalny«. Do pokonania będzie aż 51 kilometrów – przekazał stołeczny ratusz.

Zbiórka na ekstremalny przejazd ruszy o 21:00, a start zaplanowano na 22:00.

Trasa prowadzi przez sześć dzielnic: Śródmieście, Mokotów, Żoliborz, Pragę-Północ, Targówek i Białołękę. Rolkarze przejadą m.in. przez Most Gdański, Rondo Żaba, Marywilską, Modlińską, a także przez Most Świętokrzyski.

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej

W związku z przejazdami trzeba spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu. Dotyczyć one będą zarówno kierowców jak i pasażerów komunikacji miejskiej.

Organizatorzy zachęcają wszystkich rolkarzy do zabrania odblasków i świecących dodatków, by byli dobrze widoczni na trasie.