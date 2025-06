We wtorkowym losowaniu Lotto padła "szóstka". Z taką samą sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku Lotto Plus.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP Liczby wylosowane we wtorek w Lotto to 10, 11, 12, 22, 25, 36. Poprawnie wytypowała je osoba, która zagrała w na chybił trafił w Olszance - małej wiosce na Mazowszu. Dzięki temu wygrała 2 miliony złotych. To pierwsza "szóstka" odnotowana w tej miejscowości. We wtorkowym losowaniu Lotto padło też m.in. 38 "piątek" o wartości 6134,60 zł i 2226 "czwórek" (160,90 zł). Szóstka" w Lotto Plus, czyli 1 milion złotych, padła na zakład kupiony na własne liczby w internecie. Szczęście nowemu Lottomilionerowi przyniosły liczby: 6, 7, 9, 11, 26, 29. Zobacz również: ​Trzech nowych milionerów po losowaniu Lotto! Sprawdź, gdzie padły wygrane