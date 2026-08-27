Strzały w podwarszawskiej Zielonce. Co wydarzyło się na ul. Kolejowej?

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Wieczorna strzelanina w podwarszawskiej Zielonce. Jak ustaliła reporterka RMF FM, policyjna interwencja miała związek z udaremnieniem transakcji narkotykowej. Co dokładnie wydarzyło się na ulicy Kolejowej?

Informację o strzelaninie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Nasza reporterka Magdalena Grajnert potwierdziła, że w środowy wieczór w rejonie ulicy Kolejowej w Zielonce doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Policjanci, którzy prowadzili działania operacyjne, udaremnili transakcję związaną z handlem narkotykami.

Policyjna akcja i pościg

Mężczyzna podejrzany o udział w transakcji próbował uciec przed funkcjonariuszami. Policjanci musieli użyć wobec niego paralizatora oraz gazu łzawiącego. Ostatecznie padły również strzały ostrzegawcze.

Nikomu nic się nie stało.

Zatrzymany mężczyzna nie był przypadkową osobą. Był on już wcześniej notowany przez policję.