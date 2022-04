"Synteza i kolor" to tytuł wystawy w warszawskiej Galerii Artinfo. Bohaterem wielu obrazów Stanisława Baja jest rzeka Bug.

Twórczość Stanisława Baja to jedno z najciekawszych i najbardziej oryginalnych zjawisk we współczesnym malarstwie polskim - rekomenduje Piotr Posiadała, kurator wystawy.



Baj, absolwent i profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, od wielu lat konsekwentnie tworzy portret rzeki Bug, ukazując jej tysiące wcieleń. Temat pozornie prosty, dzięki jego interpretacji zyskuje zupełnie nowy wymiar, staje się źródłem niewyczerpanych inspiracji.

Pierwsze prace z cyklu "Rzeka Bug" powstały pod koniec lat 80-tych. Zupełnie inne od tych malowanych współcześnie, którymi zachwyca się szeroka publiczność.



Malarska opowieść artysty zmieniła się. Kadr wydaje się szerszy, paleta kolorystyczna również. Wcześniejsze obrazy są pozornie bogatsze i bardziej ekspresyjne od nowych, surowych prac - zaznacza kurator.



Tytułowa synteza obejmuje prace powstające od 2005 roku do dzisiejszego dnia. Kadr początkowo panoramiczny, szeroki, staje się coraz mniejszy. Stanisław Baj ograniczając formę, jednocześnie potęguje siłę wyrazu. Płótna uderzają surowością, prostotą, czasami pewną monumentalnością.



Przykładem takiego przedstawienia jest obraz "Ucho Igielne", do którego bezpośrednio odnoszą się dwie prace prezentowane na wystawie. Dwa lata temu dzieło zostało umieszczone w Grobie Pańskim Kościoła Wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Czerń, biel i światło - to wystarczyło, aby stworzyć niezwykle silną i sugestywną wizję Grobu Pańskiego.

Baj wirtuozem operowania kolorem



Tak jak uproszczenie i zawężenie kadru jest środkiem oczywistym, tak synteza koloru to tylko nasze pierwsze wrażenie. Pozornie widzimy dwie, trzy barwy. Wszystko zmienia się, kiedy przyjrzymy się dziełu bliżej - zauważa Posiadała.



To wtedy, według niego, pozornie czarno-niebieska rzeka staje się prawdziwym koncertem kolorystycznym. Znakomicie współgrają ze sobą najróżniejsze oblicza niebieskiego - kobaltowe, szafirowe, chabrowe, ultramaryna, błękity królewski i pruski, i trochę cieplejsze i intensywniejsze fiolety. Nie ma zdecydowanego podziału na strefy, barwy przenikają się i współgrają. Surowa stal zestawiona z błyszczącymi czarnymi impastami to wyrafinowana kompozycja, tradycyjnie zamknięta poziomą kreską.



Wystawa "Synteza i kolor" Stanisława Baja będzie czynna do 13 maja 2022 r. w Galerii Artinfo, przy ul. Dzielnej 5.