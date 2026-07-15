Sensacja w Płocku. W zoo przyszedł na świat pierwszy w Polsce tapir malezyjski

RMF24

W płockim zoo po raz pierwszy w Polsce urodził się tapir malajski - ogłosił w środę ogród. Gatunek ten w warunkach naturalnych jest zagrożony wyginięciem. Szacuje się, że w Azji Południowo-Wschodniej żyje mniej niż 2,5 tys. dorosłych osobników tych zwierząt. „To czwarty w Europie i ósmy na świecie tapir malezyjski” - przekazała RMF24 Magdalena Kowalkowska z zoo w Płocku.

W środę młody tapir malajski - samiec, który przyszedł na świat w płockim ogrodzie zoologicznym 17 czerwca, po raz pierwszy wyszedł na wybieg, pod opieką mamy. Wyjątkowe narodziny zoo ujawniło z opóźnieniem, aby mieć pewność, że młode zostanie odchowane i skończy pierwszy, najbardziej niepewny, miesiąc życia.

W ogrodach zoologicznych na świecie w ostatnich 12. miesiącach urodziło się 7 tapirów malajskich, w tym 3 w Europie, gdzie populacja dorosłych osobników tego gatunku liczy 46 zwierząt.

Jako pierwszy ogród zoologiczny w Polsce możemy pochwalić się narodzinami tapira malajskiego - powiedział w środę na konferencji przed wybiegiem tych zwierząt prezes zoo w Płocku Krzysztof Kelman.

Podkreślił, że jest to niewątpliwy sukces hodowlany, do którego przyczyniła się wyjątkowa praca opiekunów pary tych zwierząt, przybyłej tam kilka lat temu z dwóch ogrodów zoologicznych w Holandii.

Ogród zoologiczny w Płocku wpisał się złotymi głoskami w ochronę przyrody nie tylko krajową, nie tylko europejską, ale światową - oceniła zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Anna Ronikier-Dolańska.

Gratulując pracownikom płockiego zoo narodzin tapira malajskiego, podkreśliła, że głównym zadaniem ogrodów zoologicznych jest właśnie ochrona przyrody, zwłaszcza ochrona gatunków, które w naturze zagrożone są wyginięciem.

„Czwarty w Europie, ósmy na świecie”

Para tapirów malajskich, która w płockim zoo doczekała się potomka, to pięcioletnia samica i trzyletni samiec.

Jest to gatunek, który niezwykle rzadko rozmnaża się w ogrodach zoologicznych. Nasz maluch jest czwartym, który przyszedł na świat w ostatnim roku w zoo w Europie i ósmym na świecie. Jesteśmy z tego niesamowicie dumni, bo to nasz realny wkład w ochronę tych zwierząt, których w naturze jest niestety coraz mniej - przekazał kierownik działu hodowlanego płockiego zoo Radomir Lewandowski.

Jak dodał, szacuje się, że w warunkach naturalnych, w Azji Południowo-Wschodniej, żyje mniej niż 2,5 tys. dorosłych osobników tapirów malajskich. Zaznaczył, że z tego powodu utrzymywanie tych zwierząt w hodowlach zamkniętych, jak właśnie zoo, jest konieczne dla utrzymania ich populacji. To powoduje, że możemy trochę śmielej patrzeć na przyszłość tego gatunku na naszej planecie - przyznał Lewandowski.

Ciąża trwała 13 miesięcy

Wyjaśnił, że w płockim ogrodzie zoologicznym tapir malajski przyszedł na świat po ciąży trwającej 13 miesięcy i 10 dni z bardzo wysoką wagę urodzeniową - 10,5 kg, przy przeciętnej od 8 do 10 kg.

Obecnie, po prawie miesiącu, mały waży już prawie 30 kg. Rośnie w błyskawicznym tempie. Mamy nadzieję, że dalej będzie zdrowo rósł, aby za mniej więcej półtora roku, może nieco więcej, gdy już się usamodzielni, trafić do innego zoo, które, jak nasz ogród, prowadzi hodowlę i ochronę tego gatunku - dodał Lewandowski.

Informując o narodzinach tapira malajskiego płockie zoo zwróciło uwagę, że w Polsce gatunek ten można spotkać jeszcze tylko w jednym ogrodzie zoologicznym - w Łodzi.

W warunkach naturalnych, w Azji Południowo-Wschodniej - w Mjanmie, Tajlandii, na Półwyspie Malajskim oraz na Sumatrze, domem tapirów malajskich, które żywią się roślinnością, są gęste lasy deszczowe, gdzie dzięki charakterystycznemu czarno-białemu umaszczeniu, dorosłe osobniki potrafią niemal rozpłynąć się w ciemnościach nocy unikając drapieżników - wyjaśnił ogród zoologiczny w Płocku.

Tapiry malajskie rozmnażają się w maju i czerwcu, wydając na świat jedno młode średnio co dwa lata. Po urodzeniu małe tapiry różnią się wyglądem od dorosłych osobników – posiadają cętkowane i pasiaste umaszczenie, które stanowi formę kamuflażu i zanika po około sześciu miesiącach. Opieka nad potomstwem spoczywa całkowicie na samicy, a okres karmienia piersią trwa od 6 do 8 miesięcy.

Zoo w Płocku, położone na wysokiej, malowniczej skarpie nad Wisłą, istnieje od 1951 r. Mieszka tam około 5 tys. zwierząt z 450 gatunków. Placówka uczestniczy w programach hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem. Od 2002 r. do Światowej Organizacji Ogrodów Zoologicznych.