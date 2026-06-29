Po zakończeniu inwestycji na jezdni ponownie pojawi się kamienna kostka, a piesi zyskają odnowione chodniki.
Na czas robót zamknięta zostanie łącznica prowadząca z Wisłostrady na most w kierunku Pragi – od Wisłostrady do al. Solidarności. Dodatkowo wygrodzony będzie pas Wisłostrady od strony tunelu do zjazdu na most. Na remontowanym odcinku obowiązywać będą zakazy parkowania, a pozostawione tam pojazdy zostaną odholowane.
Dla kierowców wyznaczono objazd Wisłostradą oraz ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską do Mostu Gdańskiego. Dostępny pozostanie również parking przy Mazowieckim Centrum Stomatologii.
Zmiany obejmą także pieszych i rowerzystów. Od poniedziałku do środy nie będzie można przejechać rowerem przez ul. Nowy Zjazd. Czasowo zamykane będą również schody prowadzące na al. Solidarności z parkingu pod wiaduktem oraz przy Mazowieckim Centrum Stomatologii. Zarządcy zapewniają, że przez cały czas co najmniej jedno wejście pozostanie otwarte.