RMF24

Utrudnienia drogowe w Warszawie. Od środy kierowcy nie wjadą z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Stołeczni drogowcy rozpoczną remont łącznicy przy Nowym Zjeździe, który potrwa do września. Prace zaplanowano na okres wakacyjny, aby ograniczyć ich wpływ na ruch.

Po zakończeniu inwestycji na jezdni ponownie pojawi się kamienna kostka, a piesi zyskają odnowione chodniki.

Na czas robót zamknięta zostanie łącznica prowadząca z Wisłostrady na most w kierunku Pragi – od Wisłostrady do al. Solidarności. Dodatkowo wygrodzony będzie pas Wisłostrady od strony tunelu do zjazdu na most. Na remontowanym odcinku obowiązywać będą zakazy parkowania, a pozostawione tam pojazdy zostaną odholowane.

Dla kierowców wyznaczono objazd Wisłostradą oraz ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską do Mostu Gdańskiego. Dostępny pozostanie również parking przy Mazowieckim Centrum Stomatologii.

Zmiany obejmą także pieszych i rowerzystów. Od poniedziałku do środy nie będzie można przejechać rowerem przez ul. Nowy Zjazd. Czasowo zamykane będą również schody prowadzące na al. Solidarności z parkingu pod wiaduktem oraz przy Mazowieckim Centrum Stomatologii. Zarządcy zapewniają, że przez cały czas co najmniej jedno wejście pozostanie otwarte.