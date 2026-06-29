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Wakacyjny remont w centrum Warszawy. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (12:23) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (12:23)

Utrudnienia drogowe w Warszawie. Od środy kierowcy nie wjadą z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi. Stołeczni drogowcy rozpoczną remont łącznicy przy Nowym Zjeździe, który potrwa do września. Prace zaplanowano na okres wakacyjny, aby ograniczyć ich wpływ na ruch.

Wakacyjny remont w centrum Warszawy. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy
Warszawa: Od środy zamknięty wjazd z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski (Zdjęcie ilustracyjne)

Po zakończeniu inwestycji na jezdni ponownie pojawi się kamienna kostka, a piesi zyskają odnowione chodniki.

Na czas robót zamknięta zostanie łącznica prowadząca z Wisłostrady na most w kierunku Pragi – od Wisłostrady do al. Solidarności. Dodatkowo wygrodzony będzie pas Wisłostrady od strony tunelu do zjazdu na most. Na remontowanym odcinku obowiązywać będą zakazy parkowania, a pozostawione tam pojazdy zostaną odholowane.

Dla kierowców wyznaczono objazd Wisłostradą oraz ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską do Mostu Gdańskiego. Dostępny pozostanie również parking przy Mazowieckim Centrum Stomatologii.

Zmiany obejmą także pieszych i rowerzystów. Od poniedziałku do środy nie będzie można przejechać rowerem przez ul. Nowy Zjazd. Czasowo zamykane będą również schody prowadzące na al. Solidarności z parkingu pod wiaduktem oraz przy Mazowieckim Centrum Stomatologii. Zarządcy zapewniają, że przez cały czas co najmniej jedno wejście pozostanie otwarte.

Źródło: RMF24/PAP

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