Coraz bliżej jest zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny osobom do 18. roku życia. Tak deklaruje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM minister zdrowia Izabela Leszczyna. Wprowadzenie tych przepisów resort zapowiada od wielu miesięcy.

/ Shutterstock

Zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny osobom poniżej 18. roku życia ma szansę wejść w życie od nowego roku. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu propozycją nowej ustawy w tej sprawie zajmie się Rada Ministrów.

Zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny, które są w świetle obecnych przepisów można sprzedawać osobom niepełnoletnim, to ma być dopiero pierwszy krok.

Słyszymy, że dzieci zaczynają coś palić, nie do końca wiemy, co to jest - przyznaje szefowa resortu zdrowia Izabela Leszczyna w rozmowie z reporterem RFM FM Michałem Dobrołowiczem.

Następnie Polska planuje zakazać sprzedaży jednorazowych e-papierosów także z nikotyną. Do tego potrzebna jest jednak akceptacja przepisów przez Unię Europejską. Jak poinformował dziennikarz RMF FM, nasz kraj chce wykorzystać początek przyszłego roku oraz naszą prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Część lekarzy porównuje e-papierosy - po które sięgają dzieci - do kolorowych saszetek z alkoholem. Wygląd tych produktów nie wzbudza niepokoju, ale korzystanie z nich może być bardzo szkodliwe.