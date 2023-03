Ulicami stolicy przebiegnie dziś ok. 15 tys. uczestników 17. Nationale-Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego oraz towarzyszącego mu New Balance Biegu na Piątkę. W związku z tym zmienią się trasy komunikacji miejskiej, nieczynne też będzie jedno z wejść do zoo.

"Rywalizacja na 5 km rozpocznie się o godz. 10 (po zmianie czasu na letni), a półmaraton o godz. 11. Start obu biegów odbędzie się z ul. Konwiktorskiej, metę zaplanowano na Wisłostradzie w rejonie Multimedialnego Parku Fontann" - przekazał stołeczny ratusz. "Uczestnicy pierwszego biegu dobiegną przez Żoliborz do placu Wilsona, a stamtąd prosto do mety. Półmaratończycy dotrą na Bielany, przez most Gdański przebiegną na Pragę, wrócą na lewy brzeg mostem Świętokrzyskim i przez Powiśle dotrą do mety" - wyjaśniono.

W związku z przygotowaniami do obu biegów ruch na ulicach w okolicach startu i mety będzie ograniczany już na kilka godzin przed rozpoczęciem zmagań.



Już w piątek wyłączony został skrajny prawy pas ul. Wybrzeże Gdańskie, na odcinku od mostu Gdańskiego do ul. Grodzkiej, na jezdni w stronę Wilanowa. W sobotę na tym samym fragmencie Wisłostrady wyłączone z ruchu zostały dwa pasy, a kierowcy stracili możliwość skrętu w ul. Sanguszki, która została zamknięta na całej długości.



Zamknięta jest też jezdnia Wisłostrady prowadząca w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. Krasińskiego do Grodzkiej. Ruch w stronę Wilanowa, najpierw po jednym pasie, wróci w niedzielę o godz. 18, a ok. godz. 20 dla kierowców dostępne już będą dwa pasy ruchu, natomiast po godz. 22 cała szerokość jezdni. Druga nitka Wybrzeża Gdańskiego i Wybrzeża Gdyńskiego, prowadząca w kierunku Bielan, będzie cały czas przejezdna.



Także w sobotę wyłączona z ruchu została ul. Konwiktorska. Ruch kołowy wróci na nią w niedzielę dnia ok. godz. 18.



Na czas półmaratonu zamknięte będzie jedno z wejść do stołecznego ogrodu zoologicznego. "W niedzielę w godz. 11-14.30 nie będzie dojazdu do zoo od strony ul. Ratuszowa - Wybrzeże Helskie" - poinformowało warszawskie zoo. Z biletem do warszawskiego zoo parking w Galeria Wileńska przy ul. Targowej 72 jest bezpłatny.



W związku z biegami, trasami zmienionymi będą kursować tramwaje linii: 6, 15, 20, 28 oraz 78, a także autobusy kursujące na liniach: 102, 106, 114, 116, 118, 122, 125, 127, 135, 146, 147, 157, 162, 166, 169, 170, 178, 181, 185, 197, 202, 212, 409, 500, 503, 509 i 518.



"Organizatorzy zachęcają, by na start dotrzeć komunikacją miejską. Uczestnicy 17. Nationale Nederlanden Półmaratonu Warszawskiego i New Balance Biegu na Piątkę w niedzielę, 26 marca, na podstawie numeru startowego będą uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów środkami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach 1. strefy biletowej ZTM" - poinformował ratusz.