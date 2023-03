Mental był dziś kluczowy. Zakładałam, że niezależnie od tego, co się będzie działo, będę robić na korcie i grać swoje. Starałam się nie zwracać uwagi na błędy, a popełniłam kilka strasznych, ale wiało mocno i warunki nie były przyjemne. Obie miałyśmy duże sinusoidy w swojej grze, ale ostatecznie to ja byłam górą - podkreśliła przed kamerami Canal Plus 31-letnia poznanianka.

W nocy z sobotę na niedzielę czasu polskiego Linette wystąpi jeszcze w deblu, razem z Amerykanką Bernardą Perą. Ich rywalkami będą Kanadyjka Gabriela Dabrowski i Brazylijka Luisa Stefani.