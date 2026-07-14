Politycy KO obsługiwani poza kolejką? Przychodnia w Piasecznie miała działać jak „prywatna służba zdrowia”

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Lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej mieli korzystać z nieformalnej ścieżki dostępu do świadczeń w Miejskim Centrum Medycznym SPZOZ w Piasecznie - wynika z ustaleń opublikowanych przez Wirtualną Polskę. Według relacji sygnalisty oraz byłej pracownicy rejestracji część samorządowców miała kontaktować się bezpośrednio z kierownictwem placówki, aby szybciej uzyskać wizyty lekarskie, recepty, skierowania czy konsultacje specjalistyczne. Osoby, których dotyczą zarzuty, zdecydowanie im zaprzeczają. Zapewniają, że nigdy nie wykorzystywały pełnionych funkcji publicznych do uzyskania preferencyjnego dostępu do świadczeń medycznych.

„Traktowano nas, jakbyśmy byli ich prywatną służbą zdrowia”

Według publikacji portalu WP, w latach 2024–2025 w miejskiej przychodni miał funkcjonować nieformalny sposób umawiania części wizyt. Z relacji anonimowego sygnalisty wynika, że wybrani samorządowcy mieli uzyskiwać szybszy dostęp do lekarzy specjalistów oraz badań diagnostycznych. Ponadto:

mieli kontaktować się bezpośrednio z kierownictwem placówki, omijając formalną ścieżkę rejestracji

uzyskiwać szybsze terminy wizyt

załatwiać recepty i skierowania poza standardową ścieżką

korzystać z pomocy przy organizacji konsultacji specjalistycznych

„Część polityków była zapisywana z pominięciem oficjalnej drogi, bez zachowania kolejności obowiązującej zwykłych pacjentów” - mówi WP jeden z pracowników MCM, który zdecydował się ujawnić kulisy funkcjonowania placówki.

Jak wyjaśnia informator portalu, radni mieli obchodzić kolejkę, dzwoniąc w niektórych przypadkach bezpośrednio do kierownictwa, aby załatwiono im rejestrację na szybsze terminy. W ten sposób uzyskiwali dostęp do świadczeń - wizyt u lekarzy, skierowań na badania, konsultacji specjalistycznych czy recept. Jak czytamy, recepty czy skierowania załatwiano nawet SMS-ami, podczas gdy inni mieszkańcy musieli czekać w kolejce - podkreśla.

Sygnalista twierdzi, że personel miał obawiać się odmawiania wpływowym pacjentom.

Redakcja WP zapoznała się z materiałami mającymi dokumentować kontakty telefoniczne i wiadomości pomiędzy politykami a personelem przychodni. Portal podkreśla jednak, że nie ujawnia informacji dotyczących stanu zdrowia ani dokumentacji medycznej opisanych osób.

Traktowano nas tak, jakbyśmy byli ich prywatną służbą zdrowia - mówi sygnalista. Był uczestnikiem zdarzeń i świadkiem w latach 2024-2025.

Była pracownica rejestracji potwierdza część relacji

Część opisywanych sytuacji potwierdziła była pracownica rejestracji MCM. Jak relacjonuje, podczas spotkania z kierownictwem miała usłyszeć, że osoby pełniące funkcje publiczne powinny być rejestrowane poza standardową kolejnością. Według niej dotyczyło to przede wszystkim zapisów do lekarzy cieszących się największym zainteresowaniem pacjentów.

Kogo dotyczą zarzuty? W publikacji wymieniono m.in.:

przewodniczącą Rady Miejskiej w Piasecznie Katarzynę Wypych,

przewodniczącego Rady Powiatu Piaseczyńskiego Krzysztofa Kasprzyckiego,

radnego Piotra Sędziaka.

Wszyscy pełnią lub pełnili funkcje związane również z Radą Społeczną MCM.

Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie jest publiczną przychodnią utworzoną przez Radę Miejską w Piasecznie. Placówka podlega nadzorowi burmistrza oraz Rady Społecznej. Burmistrz Daniel Putkiewicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Wypych oraz przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego Krzysztof Kasprzycki pełnią jednocześnie funkcje wiceprzewodniczących Koła Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie.

Radni KO zaprzeczają zarzutom

Katarzyna Wypych oświadczyła, że korzystała z usług przychodni jako pacjentka, jednak nigdy nie oczekiwała przyjęcia poza kolejnością ani nie wywierała nacisku na personel.

Podobne stanowisko zajął Piotr Sędziak. Przyznał, że utrzymywał kontakt z dyrekcją placówki, jednak - jak podkreśla - wynikało to z jego sytuacji zdrowotnej oraz propozycji pomocy ze strony ówczesnej dyrektor. Zaprzeczył, aby wykorzystywał swój mandat.

Również Krzysztof Kasprzycki zapewnił, że nie korzystał z przywilejów wynikających z pełnionej funkcji. Opisał dwa niestandardowe przypadki: pomoc udzieloną ciężko chorej mieszkance oraz sytuację, gdy po poślizgnięciu się przed przychodnią został zbadany przez chirurga podczas wizyty w placówce.

Burmistrz: Goniłbym za to kijem

Burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz przekazał w oświadczeniu, że nie posiada informacji o przypadkach omijania kolejek przez samorządowców. Podkreślił, że od lat sprzeciwia się wszelkim przejawom „załatwiactwa” i gdyby mógł, „goniłby za to kijem”. Apeluje do kierowników miejskich jednostek o nieuleganie naciskom osób pełniących funkcje publiczne. Dodał, że nie otrzymał żadnych formalnych zgłoszeń dotyczących opisywanych praktyk.

NFZ przygotowuje stanowisko

Jak informuje Wirtualna Polska, redakcja zwróciła się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z pytaniami dotyczącymi ewentualnych kontroli, skarg pacjentów oraz potwierdzonych nieprawidłowości w MCM Piaseczno. Do momentu publikacji odpowiedź nie została przekazana.

Sprawa wpisuje się w szerszą debatę

Publikacja pojawia się w czasie dyskusji o przejrzystości zapisów do świadczeń finansowanych przez NFZ. Po wcześniejszych doniesieniach dotyczących tzw. „saloników VIP” w Warszawskim Szpitalu Południowym premier Donald Tusk zapowiedział przyspieszenie wdrażania centralnej e-rejestracji, która ma ujednolicić zasady dostępu do terminów i ograniczyć możliwość nieformalnego omijania kolejek.