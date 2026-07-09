Policyjny Ford Mustang uszkodzony. Brał udział w kolizji

RMF24

Na ulicy Radomskiej w Milejowicach na Mazowszu doszło do kolizji, w której brał udział wyjątkowy radiowóz. Chodzi o Forda Mustanga, który został skonfiskowany pijanemu kierowcy i kilka miesięcy temu trafił na wyposażenie policji.

Młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przekazał RMF FM, że kolizja miała miejsce ok. godz. 12.30. Zderzyły się dwa auta, które jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa.

W zdarzeniu uczestniczył policyjny radiowóz Ford Mustang, którym jechał na zdarzenie policjant z radomskiej drogówki, oraz Volkswagen - relacjonował.

Wstępnie ustalono, że radiowóz wyprzedzał inne pojazdy i miał włączone sygnały uprzywilejowania. Kierująca Volkswagenem rozpoczęła skręt w lewo i wtedy doszło do kolizji.

Radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a drugie auto wpadło do rowu. Nikt nie został ranny.

Zdjęcie z miejsca kolizji z udziałem policyjnego Forda Mustanga (KWP Radom) / Policja

Ford Mustang to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowych modeli na świecie. Jest produkowany od 1964 roku. Najnowsza, siódma generacja auta, w wersji z 8-cylindrowym silnikiem, osiąga moc blisko 500 koni mechanicznych.

Policja

Ford Mustang GT, który w marcu trafił do radomskiej policji, został wyprodukowany w 2018 r. Jego moc to 450 KM. Samochód ma manualną skrzynię biegów i silnik 5.0 V8.

Według wskazań producenta samochód ma niecałe 5 sekund do „setki”, a jego prędkość maksymalna to 249 km/h - chwaliła się w marcowym komunikacie policja. Policyjny Ford Mustang GT (KWP Radom) / Policja

Jak to się stało, że sportowe auto trafiło w ręce policjantów? Ford Mustang GT w kwietniu 2025 r. został skonfiskowany pijanemu kierowcy w miejscowości Ślubowo (powiat ciechanowski). Mężczyzna wjechał nim do rowu.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie z dnia 23 września 2025 r. orzeczono przepadek samochodu. Decyzja o przekazaniu Mustanga mazowieckiej policji zapadła 8 grudnia 2025 roku.