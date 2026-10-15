Pobiegnij razem ze swoim psem! Ostatnie miejsca na RAW PALEO Warsaw Dog Run

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Już 17 października warszawskie bulwary nad Wisłą zamienią się w arenę sportowej rywalizacji i rekreacyjnej zabawy dla miłośników psów. Przed nami druga edycja RAW PALEO Warsaw Dog Run – wydarzenia, które pozwala spędzić aktywną sobotę ramię w ramię ze swoim czworonogiem. Do wyboru są dwie formuły – dynamiczny bieg canicross na 5 kilometrów oraz terenowy dogtrekking z mapą i punktami kontrolnymi. Dostępnych miejsc jest coraz mniej, a limit uczestników wynosi zaledwie 300 osób.

RAW PALEO Warsaw Dog Run to wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą przeżyć coś wyjątkowego ze swoim pupilem. Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch formuł: canicross, czyli bieg na dystansie 5 kilometrów, lub dogtrekking – spokojniejszą wyprawę z mapą, podczas której należy odnaleźć wyznaczone punkty kontrolne. Każda z tras prowadzi przez malownicze tereny parku, lasu oraz plaży nad Wisłą, oferując nie tylko sportowe wyzwanie, ale także okazję do podziwiania jesiennej przyrody.

W canicrossie liczy się tempo i współpraca pomiędzy człowiekiem a psem – razem pokonują trasę, starając się uzyskać jak najlepszy wynik. Dogtrekking pozwala natomiast na spokojniejsze tempo i samodzielne wyznaczenie trasy – uczestnicy otrzymują mapę, według której muszą odnaleźć punkty kontrolne, a dokładny przebieg trasy pozostaje niespodzianką aż do startu.

Trochę ruchu, trochę zabawy, trochę przygody i kilka godzin spędzonych naprawdę razem. Każdy może wybrać formę, która najbardziej pasuje do niego i jego psa – pobiec 5 kilometrów albo ruszyć z mapą na spokojniejszą terenową wyprawę. Najważniejsze jest to wspólne doświadczenie: satysfakcja na mecie i radość z bycia ze swoim pupilem – podkreśla Magda Skrocka, COO Fundacji „Maraton Warszawski”.

Ostatnia szansa na udział – limit 300 miejsc

Tegoroczna edycja RAW PALEO Warsaw Dog Run cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału może zgłosić się tylko 300 duetów, a liczba dostępnych pakietów szybko topnieje.

Bieg canicross rozpocznie się 17 października już o godzinie 8:30, a zawodnicy będą startować falami.

Dogtrekking wystartuje o godzinie 9:00, a na pokonanie trasy i odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych uczestnicy będą mieli czas do godziny 15:00.

Co istotne, udział w dogtrekkingu nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani specjalistycznego przygotowania. To propozycja zarówno dla osób regularnie trenujących, jak i tych, którzy po raz pierwszy chcą spróbować swoich sił w tego typu wydarzeniu. Organizatorzy przewidzieli również edycję wirtualną dla tych, którzy nie mogą pojawić się w Warszawie – dystans można pokonać z psem w dowolnym miejscu i tempie.

RAW PALEO Warsaw Dog Run. Foto: Maciej Krüger / materiały prasowe

Medal na pół – pamiątka dla opiekuna i psa

Uczestnicy tegorocznej edycji otrzymają wyjątkowy medal, zaprojektowany specjalnie na tę okazję. Składa się on z dwóch części – jedna z nich to zawieszka, którą można przypiąć do obroży psa. To symboliczne podkreślenie, że trasę pokonuje się zespołowo, a osiągnięcie należy do obu uczestników. W pakiecie startowym znajdzie się także numer startowy oraz karma RAW PALEO, a dodatkowo można zamówić pamiątkową koszulkę lub bandanę dla psa.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Organizatorzy przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa czworonogów. Przed startem każdy pies przejdzie kontrolę weterynaryjną, a na miejscu przez cały czas obecny będzie lekarz weterynarii. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnych szczepień. Wszystko po to, by wydarzenie przebiegało w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Gdzie i jak się zgłosić?

RAW PALEO Warsaw Dog Run odbędzie się na terenach nadwiślańskich, w pobliżu Kępy Potockiej i siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapisy trwają na stronie internetowej dogrun.com.pl. Warto się pospieszyć – liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowanie wydarzeniem nie słabnie.