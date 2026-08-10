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Ogromny pożar pod Warszawą. Słup dymu widoczny z kilku kilometrów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 sierpnia (09:43)

Pożar domu jednorodzinnego przy ulicy Ogrodowej w Piastowie pod Warszawą. Z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków.

Ogromny pożar pod Warszawą. Słup dymu widoczny z kilku kilometrów
Pożar w Piastowie /RMF FM

Jak informuje reporter RMF FM Michał Krasoń do pożaru doszło tuż po godz. 8 rano. Zapalił się dom jednorodzinny przy ul. Ogrodowej w Piastowie pod Warszawą. Ogień pojawił się także w dobudówce do domu mieszkalnego, w której najprawdopodobniej składowane były odpady budowlane

Z ogniem walczyło kilkudziesięciu strażaków. Słup dymu widać już z kilku kilometrów. 

 

Ewakuacja z pobliskich domów 

Dom znajduje się przy niewielkiej, osiedlowej drodze, w gęstej zabudowie jednorodzinnej. Mieszkańcy pobliskich budynków chwilę po wybuchu pożaru sami ewakuowali się ze swoich domów. 

To był bardzo duży pożar, na wysokość połowy naszego domu - mówili naszemu reporterowi okoliczni mieszkańcy. 

Strażacy zapewniają, że nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki.

Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych.

Władze Piastowa zaapelowały do mieszkańców, aby nie wychodzić na otwartą przestrzeń i pozamykać okna. 

W związku z nieustaloną przyczyną pożaru przy ul. Ogrodowej 28, a przede wszystkim braku informacji o rodzaju palącego się mienia prosimy o zachowanie ostrożności, w tym zamknięcie okien i nie wychodzenie na otwartą przestrzeń - czytamy w komunikacie.
 

 

Ladowanie posta z Facebooka...

 

Przed godz. 13.00 poinformowano, że pożar został opanowany.  Dogaszanie zgliszczy może jednak potrwać do wieczora.  

Okoliczności pożaru wyjaśni prokuratura
 

 

 


Źródło: RMF FM
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