Można już odliczać dni do startu nowego Veturilo. Zmodernizowany system miejskich wypożyczalni rowerów rusza już 1 marca. Wypożyczyć będzie można zarówno rowery tradycyjne, jak i elektryczne.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Warszawscy miłośnicy dwóch kółek powinni się ucieszyć. 1 marca startuje nowe Veturilo czyli zmodernizowany system miejskich wypożyczalni rowerów czwartej generacji.

Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia systemu. Jak mówi przedstawiciel Nextbike Polska, do dyspozycji mieszkańców będzie 3 tysiące rowerów miejskich.

Oprócz tego będą też rowery z partnerskich stacji, dodatkowo będą też elektryki. W sumie pojawi się 300 rowerów elektrycznych, które można będzie wypożyczać w całym mieście, nie tylko przy kilku stacjach.

Ile zapłacimy za wypożyczenie rowerów

Jeśli chodzi o rowery standardowe i tandemy, to tam będzie standardowy cennik, który był również w poprzednich sezonach, czyli zostaje 20 minut darmowe, a następnie kolejne minuty, to jest dopełnienie godziny, to jest złotówka. Druga godzina to są 3 złote. Trzecia godzina pięć i później każda kolejna to jest 7 złotych, więc tutaj ten darmowy czas jeszcze w tym roku zostaje dla użytkowników- mówi reporterowi RMF MAXX Przemkowi Mzykowi - rzecznik Nextbike Polska Polska - Cezary Dudek.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Jeśli chodzi o rowery ze wspomaganiem elektrycznym, to tam też 20 minut zostaje darmowe, a następnie takie dopełnienie godziny to jest 6 złotych i każde kolejna godzina to jest 14 złotych - dodaje Cezary Dudek.

W tym roku wracają też tandemy. Po dwóch latach przerwy na ulicach pojawi 30 jednośladów, którymi podróżować można w parze.

Nowy system wypożyczalni rowerów miejskich rusza 1 marca.