Nowe informacje z warszawskiej prokuratury ws. śmierci rosyjskiego opozycjonisty

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Nowe informacje z prokuratury na temat rosyjskiego opozycjonisty, Siergieja Własienki, który we wtorek został znaleziony martwy w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń, które mogłyby wskazywać na działanie osób trzecich - przekazał prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Sekcja nie ustaliła jednak, co było bezpośrednią przyczyną zgonu – dodał prok. Skiba.

Konieczne jest przeprowadzenie badań mikroskopowych oraz toksykologicznych. Dopiero po uzyskaniu wyników tych badań specjalistycznych możliwe będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci – zaznaczył rzecznik.

Mężczyzna został znaleziony martwy we wtorek w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie.

Kim był Siergiej Własienko?

Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA Siergiej Własienko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski – początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny. W Anapie została jego żona.

Siergiej Własienko należał do Kongresu Deputowanych Ludowych, który jest organizacją byłych rosyjskich deputowanych. Społecznym inicjatorem Kongresu był mieszkający na Ukrainie były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariew. Kongres Deputowanych Ludowych informował, że ostatecznie stanie się przejściowym parlamentem rosyjskim. W kwietniu 2023 r. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznała opozycyjny Kongres za „organizację niepożądaną”.