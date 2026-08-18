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Siergiej Własienko, rosyjski opozycjonista, został znaleziony martwy w mieszkaniu na Mokotowie. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał, że na tym etapie nic nie wskazuje na to, by do zgonu mężczyzny przyczyniło się działanie lub zaniechanie innych osób.

Nocne działania służb na Mokotowie

Od około 01:00 w nocy w mieszkaniu Rosjanina trwają oględziny. Sekcja zwłok planowana jest na środę.

Jutro planowane jest przeprowadzenie specjalistycznych badań, nie tylko sekcji zwłok, ale również badań toksykologicznych. Na tym etapie nic nie wskazuje, by do zgonu mężczyzny przyczyniło się działanie lub zaniechanie innych osób - powiedział prok. Skiba.

Kim był Siergiej Własienko?

Według niezależnego rosyjskiego portalu SOTA Siergiej Własienko w latach 80. był deputowanym do lokalnych władz na Dalekim Wschodzie. Później mieszkał w Anapie na południu Rosji, gdzie pozostała jego żona. Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie wyjechał z Rosji do Polski - początkowo na wizie turystycznej, a następnie uzyskał azyl polityczny.



Kongres Deputowanych Ludowych jest organizacją opozycyjną byłych rosyjskich deputowanych. Społecznym inicjatorem kongresu był mieszkający na Ukrainie były poseł do Dumy Państwowej Ilja Ponomariew. Kongres Deputowanych Ludowych informuje, że ostatecznie stanie się przejściowym parlamentem rosyjskim. W kwietniu 2023 r. Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej uznała kongres za „organizację niepożądaną”.