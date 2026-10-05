Nielegalny hazard na warszawskiej Woli. Służby zatrzymały Ukraińca

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Policjanci z Wydziału Kryminalnego z Woli wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej (SCS) Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego z Warszawy zlikwidowali automaty do gier hazardowych na stołecznej Woli. Służby zabezpieczyły sześć automatów do gier i amfetaminę. Kryminalni z Woli ujęli obywatela Ukrainy, który odpowie za prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy.

Działania służb wymierzone w nielegalny hazard doprowadziły do zatrzymania 31-letniego obywatela Ukrainy, który odpowie za prowadzenie gier hazardowych.

W sumie policja we współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym zabezpieczyła 6 automatów do gier, które nie posiadały wymaganej koncesji. Ujawniono także 50 gramów amfetaminy. Na poczet przyszłych kar oraz grzywien zabezpieczono również 6 tys. złotych.

Akcja służb, uderzająca w nielegalny hazard, została przeprowadzona w lokalu znajdującym się w pawilonie handlowym na Woli.

Zatrzymany Ukrainiec usłyszał zarzuty prowadzenia gier hazardowych w postaci gier niezarejestrowanych na automatach, bez koncesji oraz ważnego zezwolenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Zarzuca mu się również posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.