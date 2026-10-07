Nauczycielce zrobiło się słabo, ewakuowano szkołę. Powodem zawartość plecaka ucznia

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Ewakuacja Zespołu Szkół Budowlanych w Płocku na Mazowszu. Powodem było rozpylenie gazu pieprzowego. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Podczas zajęć w jednej z klas lekcyjnych doszło do rozpylenia drażniącej substancji. Podjęto decyzję o ewakuacji z placówki wszystkich uczniów i nauczycieli - w sumie mowa o blisko 170 osobach.

Nauczycielka prowadząca lekcję poczuła się słabo. Pomocy udzielili jej strażacy, którzy przyjechali na miejsce. Następnie przekazali kobietę załodze pogotowia ratunkowego.

Wiadomo, że pojemnik z gazem pieprzowym przyniósł do szkoły 15-latek. Podczas rozmowy z policjantami przekonywał, że ten pojemnik samoistnie rozszczelnił się w jego plecaku.

