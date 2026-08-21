Narkotykowy gang rozbity pod Warszawą. Służby przejęły substancje warte miliony

Śledczy od dawna przyglądali się działalności gangu, który zajmował się organizowaniem przemytu narkotyków z Hiszpanii do Polski. Grupa działała na szeroką skalę, a ich towar trafiał do odbiorców w całym kraju.
Jak ustalili policjanci, przestępcy wykorzystywali do transportu legalnie działającą firmę kurierską.
Narkotyki były ukrywane w przesyłkach paletowych, które po dotarciu do Polski miały trafić do odbiorców odpowiedzialnych za ich dalsze rozprowadzenie – wyjaśnił rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Zatrzymanie na gorącym uczynku
Do zatrzymania doszło w Raszynie pod Warszawą, tuż po odebraniu przesyłki od kuriera. Policjanci wkroczyli do akcji i zatrzymali 58-letniego Dariusza M.
Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 50 kilogramów marihuany oraz 2 kilogramy kokainy. Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych.
Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.
Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Prowadzone czynności zmierzają do ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w międzynarodowy proceder przemytu oraz dystrybucji narkotyków. Funkcjonariusze analizują również kolejne wątki dotyczące sposobu organizacji transportów oraz kanałów przerzutowych wykorzystywanych przez członków grupy przestępczej – zaznaczył kom. Wrześniowski.