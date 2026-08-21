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Narkotykowy gang rozbity pod Warszawą. Służby przejęły substancje warte miliony

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (07:37)

Ponad 50 kilogramów marihuany i 2 kilogramy kokainy – to efekt spektakularnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji w podwarszawskim Raszynie. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków może sięgać nawet 2 milionów złotych. Funkcjonariusze zatrzymali 58-letniego mężczyznę, a śledztwo w sprawie międzynarodowego przemytu trwa.

Narkotykowy gang rozbity pod Warszawą. Służby przejęły substancje warte miliony
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

Śledczy od dawna przyglądali się działalności gangu, który zajmował się organizowaniem przemytu narkotyków z Hiszpanii do Polski. Grupa działała na szeroką skalę, a ich towar trafiał do odbiorców w całym kraju. 

Jak ustalili policjanci, przestępcy wykorzystywali do transportu legalnie działającą firmę kurierską. 

Narkotyki były ukrywane w przesyłkach paletowych, które po dotarciu do Polski miały trafić do odbiorców odpowiedzialnych za ich dalsze rozprowadzenie – wyjaśnił rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Do zatrzymania doszło w Raszynie pod Warszawą, tuż po odebraniu przesyłki od kuriera. Policjanci wkroczyli do akcji i zatrzymali 58-letniego Dariusza M. 

Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 50 kilogramów marihuany oraz 2 kilogramy kokainy.  Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych. 

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Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Prowadzone czynności zmierzają do ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w międzynarodowy proceder przemytu oraz dystrybucji narkotyków. Funkcjonariusze analizują również kolejne wątki dotyczące sposobu organizacji transportów oraz kanałów przerzutowych wykorzystywanych przez członków grupy przestępczej – zaznaczył kom. Wrześniowski.
 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: narkotyki polskie służby
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