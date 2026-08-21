Narkotykowy gang rozbity pod Warszawą. Służby przejęły substancje warte miliony

RMF24

Ponad 50 kilogramów marihuany i 2 kilogramy kokainy – to efekt spektakularnej akcji Centralnego Biura Śledczego Policji w podwarszawskim Raszynie. Czarnorynkowa wartość przejętych narkotyków może sięgać nawet 2 milionów złotych. Funkcjonariusze zatrzymali 58-letniego mężczyznę, a śledztwo w sprawie międzynarodowego przemytu trwa.

Śledczy od dawna przyglądali się działalności gangu, który zajmował się organizowaniem przemytu narkotyków z Hiszpanii do Polski. Grupa działała na szeroką skalę, a ich towar trafiał do odbiorców w całym kraju.

Jak ustalili policjanci, przestępcy wykorzystywali do transportu legalnie działającą firmę kurierską.

Narkotyki były ukrywane w przesyłkach paletowych, które po dotarciu do Polski miały trafić do odbiorców odpowiedzialnych za ich dalsze rozprowadzenie – wyjaśnił rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Do zatrzymania doszło w Raszynie pod Warszawą, tuż po odebraniu przesyłki od kuriera. Policjanci wkroczyli do akcji i zatrzymali 58-letniego Dariusza M.

Podczas przeszukania zabezpieczono ponad 50 kilogramów marihuany oraz 2 kilogramy kokainy. Ich czarnorynkowa wartość może sięgać blisko 2 milionów złotych.

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.