RMF24

21-letni Ukrainiec został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu. Mężczyzna jest podejrzewany o zabicie swojego 35-letniego rodaka, który mieszkał w gminie Serock na Mazowszu.

35-letni Ukrainiec był poszukiwany po tym, jak siostra zgłosiła jego zaginięcie. Jak ustalili śledczy, w ostatnim czasie spotykał się z kobietą. Ustalono, że jej 21-letni mąż może mieć związek ze zniknięciem mężczyzny.

Policjanci znaleźli brunatne ślady w aucie, którego używał 21-latek. Samochód przeszedł szczegółowe badania w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci zatrzymali 21-letniego Ukraińca na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna próbował wrócić do swojej ojczyzny. Trafił do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Na razie nie ma informacji o zarzutach dla 21-latka.