RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Zabójstwo 35-latka. Ukrainiec zatrzymany na przejściu granicznym

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (08:57) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (09:02)

21-letni Ukrainiec został zatrzymany na przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu. Mężczyzna jest podejrzewany o zabicie swojego 35-letniego rodaka, który mieszkał w gminie Serock na Mazowszu.

Zabójstwo 35-latka. Ukrainiec zatrzymany na przejściu granicznym
Policjanci z zatrzymanym mężczyzną (KPP w Legionowie) /Policja

35-letni Ukrainiec był poszukiwany po tym, jak siostra zgłosiła jego zaginięcie. Jak ustalili śledczy, w ostatnim czasie spotykał się z kobietą. Ustalono, że jej 21-letni mąż może mieć związek ze zniknięciem mężczyzny. 

Policjanci znaleźli brunatne ślady w aucie, którego używał 21-latek. Samochód przeszedł szczegółowe badania w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci zatrzymali 21-letniego Ukraińca na przejściu granicznym w Medyce. Mężczyzna próbował wrócić do swojej ojczyzny. Trafił do Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. 

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie. Na razie nie ma informacji o zarzutach dla 21-latka.

Źródło: RMF24
Tagi: zabójstwo

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: