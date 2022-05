W poniedziałek 2 maja nie ulegną zmianie godziny pracy w Punktach Obsługi Klienta mazowieckiego urzędu wojewódzkiego oraz w jego delegaturach: w Radomiu, Płocku, Ostrołęce, Ciechanowie i Siedlcach - poinformował mazowiecki urząd wojewódzki.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Obsługa klientów wydziału Spraw Cudzoziemców będzie realizowana w zakresie wcześniej umówionych wizyt w godzinach 8-15, również do godziny 15 będzie funkcjonować infolinia.



Punkty paszportowe w Warszawie, delegaturach i starostwach otwarte będą w standardowych godzinach pracy, z wyjątkiem terenowego punktu paszportowego w Otwocku zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym oraz terenowego punktu paszportowego w Piasecznie zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym, które będą nieczynne.



W wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych petenci obsługiwani będą w godzinach 8-16.



Obsługa klientów w wydziale Spraw Cudzoziemców będzie realizowana w zakresie wcześniej umówionych wizyt w godzinach 8-15, w zakresie: zaproszeń, obywateli UE i uzupełniania braków formalnych (biletomat). Infolinia będzie obsługiwała klientów do godziny 15.



Również do godziny 15 będzie czynna infolinia w wydziale Rynku Pracy.