Mandaty mogą posypać się lawinowo. Kierowco, zapamiętaj te lokalizacje

RMF24

Na warszawskich ulicach pojawią się kolejne fotoradary. Stołeczny ratusz ogłosił przetarg na montaż urządzeń w sześciu nowych lokalizacjach. Decyzję poprzedziły analizy bezpieczeństwa i pomiary prędkości. W niektórych miejscach kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość nawet ponad dwukrotnie.

Sześć nowych fotoradarów w Warszawie

Miasto otrzymało od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego niezbędne zgody na instalację kolejnych urządzeń. Ogłoszono już przetarg - firmy mogą składać oferty do 1 października.

Nowe fotoradary mają pojawić się w sześciu miejscach:

przy al. Wilanowskiej, między ul. Potoki a Doliną Służewiecką,

przy al. „Solidarności” w rejonie ul. Szwedzkiej,

przy al. Niepodległości w pobliżu ul. Woronicza,

przy ul. Wóycickiego, między ul. Pasterską a ul. Jamki,

na Moście Gdańskim, przy wschodnim przyczółku,

przy al. Armii Ludowej, w rejonie przystanków „Rozbrat”.

Kierowcy przekraczają prędkość nawet o ponad 100 km/h

Decyzję o montażu fotoradarów poprzedzono pomiarami. Wynika z nich, że w niektórych miejscach problem z nadmierną prędkością jest szczególnie poważny. Na al. Solidarności, w pobliżu ul. Szwedzkiej, kierowcy potrafią rozpędzić się do 156 km/h. To ponad 2,5-krotnie więcej niż obowiązujące w tym miejscu ograniczenie.

Na al. Wilanowskiej, między ul. Potoki a Doliną Służewiecką, około 15 proc. kierowców przekracza 80 km/h, choć dozwolona prędkość wynosi tam 50 km/h.

Niepokojące dane dotyczą także skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Woronicza. W ciągu trzech lat rannych zostało tam sześć osób, a jedna zginęła. Szczególnie problematyczne są skręty w lewo w ul. Woronicza. Skrzyżowanie ma w przyszłości zostać przebudowane, jednak fotoradar ma poprawić bezpieczeństwo już teraz. Jego montaż rekomendował również Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Fotoradar także na ul. Wóycickiego

Nadmierna prędkość jest problemem nie tylko na szerokich i wielopasmowych arteriach. Przykładem jest ul. Wóycickiego, z której korzystają nie tylko kierowcy, ale również piesi i rowerzyści. O montaż fotoradaru w tym miejscu wnioskowali mieszkańcy oraz radni dzielnicowi.

Podobny problem występuje na Moście Gdańskim. Kierowcy potrafią wjeżdżać na nieprzedzieloną jezdnię z prędkością sięgającą 135 km/h. Fotoradar od kilku lat działa już przy zachodnim przyczółku mostu. Teraz podobne urządzenie ma pojawić się po wschodniej stronie.

To nie pierwsze nowe fotoradary w Warszawie

Nowe urządzenia dołączą do istniejącego systemu kontroli prędkości. W kwietniu fotoradar pojawił się na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej.

Na początku wakacji miasto ogłosiło także przetarg na modernizację czterech najstarszych urządzeń oraz uzupełnienie istniejących masztów w trzech kolejnych lokalizacjach.

Władze Warszawy podkreślają, że celem instalowania fotoradarów jest poprawa bezpieczeństwa, a nie zwiększanie wpływów z mandatów. Urządzenia mają rejestrować przede wszystkim tych kierowców, którzy nie przestrzegają obowiązujących ograniczeń prędkości.