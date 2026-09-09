Będą nowe fotoradary, znamy lokalizacje. „Jeżdżą tam nawet 156 km/h”

RMF24

Nowe fotoradary staną na ulicach Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich poinformował o ogłoszeniu przetargu na montaż urządzeń w sześciu lokalizacjach.

Drogowcy otrzymali już od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego niezbędne zgody i ogłosili przetarg na montaż urządzeń w sześciu nowych lokalizacjach. Na oferty czekają do 1 października.

Nowe fotoradary w Warszawie - lokalizacje

W nowe lokalizacje trafią urządzenia zdemontowane z Mostu Poniatowskiego oraz z rejonu tunelu Wisłostrady, gdzie powstają odcinkowe pomiary prędkości. Drogowcy chcą zamontować fotoradary jeszcze w tym roku.

Urządzenia staną na:

Al. Wilanowskiej między Potoki a Doliną Służewiecką (Mokotów),

Al. „Solidarności” przy Szwedzkiej (Praga-Północ),

Al. Niepodległości przy Woronicza (Mokotów),

Wóycickiego między Pasterską a Jamki (Bielany),

Moście Gdańskim przy wschodnim przyczółku (Praga-Północ)

Trasie Łazienkowskiej przy przystankach „Rozbrat” (Śródmieście).

Kierowcy jeżdżą tam nawet 156 km/h

W kwietniu przeniesiony z Mostu Poniatowskiego fotoradar stanął na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej. Ponadto na początku wakacji drogowcy ogłosili przetarg na modernizację czterech najstarszych urządzeń oraz uzupełnienie istniejących masztów w trzech kolejnych punktach.

Drogowcy przeprowadzili pomiary i analizy, w których miejscach powinny stanąć fotoradary. Wynika z nich, że na przykład Aleją „Solidarności” w pobliżu ul. Szwedzkiej kierowcy potrafią jechać nawet 156 km/h. To ponad 2,5 razy więcej niż dozwolona tam prędkość. Z kolei Al. Wilanowską między ul. Potoki a Doliną Służewiecką 15 proc. kierowców jeździ z prędkością powyżej ok. 80 km/h, podczas gdy dozwolone jest tam 50 km/h.

Wypadki i ofiary

Analizy mówią też o liczbie wypadków. Na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i Woronicza w ciągu zaledwie 3 lat w wypadkach rannych zostało sześć osób, a jedna zginęła. „Problematyczne są tam przede wszystkim skręty w lewo w Woronicza. Między innymi z tego względu skrzyżowanie wymaga przebudowy, którą w kolejnych latach przejdzie. Fotoradar – którego montaż zalecała także sama GITD – natomiast już teraz wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo” - podkreślili drogowcy.

Lokalizacja na Trasie Łazienkowskiej jest m.in. konsekwencją wypadku, w którym zginął mężczyzna. Zabił go skazany nieprawomocnym wyrokiem na 20 lat więzienia pijany kierowca - Łukasz Żak.

Z kolei fotoradar na Moście Gdańskim stanie, gdyż z pomiarów wynika, kierowcy potrafią jechać tamtędy nawet 135 km/h. Aby nie dochodziło do takich sytuacji, na przyczółku zachodnim już od kilku lat stoi fotoradar. Teraz analogicznie stanie na przyczółku wschodnim.