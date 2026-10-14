Ludzkie szczątki na budowie. Komunikat prokuratury z Ostrołęki

Szczątki ludzkie zostały znalezione podczas prac budowlanych Centrum Inicjatyw Młodzieżowych przy ul. Kościuszki w Ostrołęce.
W środę Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce wydała komunikat, w którym poinformowała, że dzień wcześniej podjęto czynności procesowe w związku z odkryciem trzech czaszek oraz innych kości.
Wiadomo, że szczątki znajdowały się około dwóch metrów pod ziemią. „Obecny na miejscu archeolog ocenił ich wiek na około 80-100 lat” - przekazała prok. Edyta Łukasiewicz, rzecznik prasowy ostrołęckiej prokuratury okręgowej.
Teren, gdzie znaleziono kości, zabezpieczyła policja. Jeszcze w środę mają zostać przeprowadzone dalsze czynności.
O sprawie powiadomiono również Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.