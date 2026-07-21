Lekarze usunęli guz wielkości piłki do koszykówki. Operacja w Płocku

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Nietypowy zabieg przeprowadzili chirurdzy z Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku w województwie mazowieckim. Lekarze usunęli z jamy brzusznej 70-letniego mężczyzny guz ważący... 5 kilogramów. Usunięty guz został przekazany do dalszych badań.

Informując o zabiegu wykonanym przez zespół lekarzy Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, płocki Wojewódzki Szpital Zespolony wyjaśnił, że z jamy brzusznej 70-letniego pacjenta usunięty został „guz wielkości piłki do koszykówki dla dzieci, ale o wadze piłki lekarskiej”. Miał on wielkość 20 na 19 cm i ważył 5 kg.

Ogromny guz w brzuchu pacjenta. Ważył 5 kg!

Jak przekazał szpital, operacja miała miejsce 10 lipca, przy czym mężczyzna, u którego ją wykonano w czwartej dobie po zabiegu w stanie dobrym został wypisany do domu. Operację wykonał dr n. med. Andrzej Roszkowski w asyście dwóch lekarzy.

Operacja w znaczny sposób podniosła komfort życia tego pacjenta – podkreślił dr Roszkowski, cytowany we wtorkowym komunikacie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

„Niezwykła operacja”

Placówka określiła wykonany zabieg, jako „niezwykłą operację”. Zaznaczyła jednocześnie, że usunięty guz został przekazany do dalszych badań, które dostarczą wskazówek do dalszego leczenia 70-latka.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku jest jednostką organizacyjną samorządu Mazowsza. Placówka posiada blisko tysiąc łóżek, ponad 20 oddziałów i ponad 30 poradni specjalistycznych. Rocznie świadczy pomoc medyczną dla około 90 tys. pacjentów, zwłaszcza z północnej części woj. mazowieckiego.