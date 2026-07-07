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Dramatyczne zderzenie hulajnogi z autem w Józefowie. Dzieci uratowała jedna rzecz

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (08:58)

13-latek przewożący na hulajnodze elektrycznej swojego 15-letniego kolegę wyjechał z drogi podporządkowanej i zderzył się z prawidłowo jadącym BMW, którym kierował 49-latek. Do zdarzenia doszło w Józefowie na Mazowszu. Siła zderzenie była tak duża, że stłuczona została przednia szyba. Chłopcy trafili do szpitala, a policja pokazała nagranie ku przestrodze. 13- i 15-latka przed tragedią uratowała jedna rzecz.

Dramatyczne zderzenie hulajnogi z autem w Józefowie. Dzieci uratowała jedna rzecz
Zderzenie hulajnogi z samochodem w Józefowie, KPP w Otwocku /Policja
  • W Józefowie na Mazowszu doszło do wypadku, który mógł się skończyć o wiele gorzej niż tylko ogólnymi potłuczeniami i wizytą w szpitalu.
  • Policja opublikowała nagranie jako przestrogę dla tych, którzy jeżdżą hulajnogami elektrycznymi. O czym koniecznie trzeba pamiętać?
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O krok od tragedii w Józefowie. Policja pokazała nagranie

W Józefowie w powiecie otwocki w województwie mazowieckim doszło do wypadku, który mógł się zakończyć tragedią. Dwóch nastolatków jadących na jednej hulajnodze elektrycznej - co jest zabronione - wyjechało z drogi podporządkowanej, uderzając w prawidłowo jadący samochód BMW, którym kierował 49-latek. 

Siła zderzenia była tak duża, że doszło do zbicia przedniej szyby w aucie. Policja pokazała nagranie ku przestrodze. Chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami ciała.

Jedna rzecz pomogła uniknąć tragedii lub ciężkich urazów głowy - kaski, które mieli na głowach. Warto pamiętać, że od 3 czerwca kaski ochronne dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia są obowiązkowe podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną lub innymi urządzeniami transportu osobistego. 

Dodatkowo warto pamiętać, że osoby w wieku od 13 do 18 lat, aby legalnie jeździć hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, a przepisy kategorycznie zabraniają nie tylko przewożenia innych osób na hulajnodze elektrycznej, ale też zwierząt i pakunków.

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek józefów hulajnoga elektryczna nagranie

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