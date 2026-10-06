Jeden z największych szpitali w Warszawie ogranicza zabiegi planowe o połowę

RMF24

Szpital Kliniczny im. prof. Orłowskiego, jedna z największych publicznych lecznic w Warszawie, ogranicza o połowę zabiegi planowe. Ta decyzja to konsekwencja trudnej sytuacji finansowej placówki - przyznaje dyrektor placówki Tomasz Kopiec.

Nie mam informacji, żeby było zabezpieczone finansowanie. Ja mam podpisaną umowę do końca października – powiedział RMF FM dyrektor Tomasz Kopiec.

Ograniczenia dotyczą przede wszystkim planowych zabiegów na oddziałach urologicznym i chirurgii ogólnej. Pacjenci będą po prostu dostawać informację o nowych, dalszych terminach.

Na trudną sytuację finansową skarżą się też dyrektorzy innych lecznic. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz zapytał o to minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę, która potwierdziła, że w kasie NFZ brakuje do końca roku 14 miliardów złotych i nie ma na razie gotowego rozwiązania.

Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Natomiast co do zabiegów planowych, każdy szpital ma podpisane umowy. To już decyzja zarządzającego, w jaki sposób zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu – powiedziała minister Sobierańska-Grenda.

Jak ustalił reporter RMF FM w Narodowym Funduszu Zdrowia, sytuację ma poprawić uruchomienie pieniędzy, między innymi dla szpitali na Mazowszu, z rezerwy funduszu. To jednak tylko ponad 300 milionów złotych.

Potrzeby są dużo większe, a to oznacza, że rośnie ryzyko, że kolejne lecznice w najbliższych tygodniach też będą ograniczać zabiegi planowe.