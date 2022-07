​Hałas z nowego lotniska i tereny, przez które będą przebiegać linie kolejowe. Tych spraw dotyczyło najwięcej uwag w czasie zakończonych właśnie konsultacji społecznych materiałów do wniosku o decyzję środowiskową dla największego lotniska w Polsce - Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wzięli w nich udział mieszkańcy gmin między Łodzią i Warszawą, gdzie ma powstać nowy port.

Teren przyszłego Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie (pow. grodziski) / Leszek Szymański / PAP

Uczestników konsultacji niepokoi m.in. to czy Centralny Port i prowadzące do niego tory kolejowe muszą zająć aż osiem tysięcy hektarów gruntów rolnych wysokiej jakości. Taką uwagę zgłosił Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Mieszkańcy gminy Baranów pytają, co mają zrobić osoby, które mieszkają tuż obok planowanych granic lotniska.

Prowadzimy ogromną hodowlę bydła, no i jak, co teraz? Ja się tu urodziłem, zagospodarowałem, gdzie będę się wyprowadzał na stare lata? Naszym zdaniem to nie są tereny na takie przedsięwzięcia - mówili reporterowi RMF FM Michałowi Dobrołowiczowi mieszkańcy gminy Baranów w czasie konsultacji.

W ostatnich konsultacjach dotyczących materiałów do wniosku o decyzję środowiskową udział wzięły 224 osoby. Spółka CPK przygotowuje raport z odpowiedziami na ich wątpliwości.

Przedłużone konsultacje

Dobrowolne konsultacje społeczne materiałów do wniosku o decyzję środowiskową dla CPK trwały od 15 czerwca. Początkowo miały zakończyć się 30 czerwca, ale na życzenie mieszkańców spółka CPK przedłużyła je o tydzień. W konsultacjach wzięło udział 224 uczestników. Ponad połowa z nich to osoby w wieku 26-45 lat. Ok. 60 proc. stanowiły kobiety. Ponad 60 proc. uczestników zadeklarowało wyższe wykształcenie.

Konsultacje CPK były dobrowolne i miały charakter, przede wszystkim, zdalny. Uwagi można było składać poprzez stronę internetową CPK i zdecydowana większość uczestników skorzystała właśnie z tej opcji.

Na wniosek mieszkańców umożliwiono również zgłaszanie uwag w punktach stacjonarnych: w Galerii Grodova w Grodzisku Mazowieckim 20 i 21 czerwca, w Kinie Odeon w Sochaczewie 22 i 23 czerwca oraz w Centrum Kultury w Żyrardowie 27 i 28 czerwca oraz 5 i 6 lipca.

Spółka CPK uwagi dotyczące inwestycji otrzymała również od samorządów Baranowa, Teresina, Wiskitek, Jaktorowa i Radziejowic.

Kiedy ruszy budowa lotniska?

Pierwsza łopata pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego ma być wbita w przyszłym roku. Są na to szanse, bo w najbliższych miesiącach spółka złoży wnioski najpierw o decyzję środowiskową, a później decyzję lokalizacyjną i o pozwolenie na budowę. Według planu, pierwszy samolot wyląduje w Baranowie za pięć lat, w 2027. roku.

W połowie czerwca spółka CPK przedstawiła wariant inwestorski lotniska: dla portu lotniczego, węzła kolejowego, rozwiązań drogowych i infrastruktury towarzyszącej (np. teletechnicznej, wodociągowej, gazowej itd.).

W ramach części lotniskowej projektu powstaną dwie równoległe drogi startowe o długości 3 800 m każda. Obszar między nimi (tzw. midfield) będzie miał 2 500 metrów szerokości. Głównym obiektem będzie terminal pasażerski zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Stacja kolejowa, która będzie w pełni zintegrowana z terminalem stanowiąc jeden z podstawowych elementów lotniska zapewni dogodne, bezpośrednie połączenie m.in. z Warszawą i Łodzią.

Dwie drogi startowe w ramach I etapu umiejscowione są na linii wschód-zachód, równolegle do istniejącej autostrady A2. Podczas prac nad tzw. masterplanem (jest to generalny plan dotyczący rozwoju na okres nie krótszy niż 20 lat, przygotowywany na szczeblu ministerialnym) południowa droga startowa została odsunięta o 850 m na zachód względem północnej. Chodziło o to, żeby nie ingerować w dolinę rzeki Pisi Gągoliny oraz poprowadzić linię kolejową mostem nad tą rzeką i pod płytą terminala.

Tunel kolejowy, w którym znajduje się stacja CPK został zaplanowany na głębokości około 14 metrów poniżej przyszłego poziomu lotniska i jest przykryty w centralnej części obszaru strefy operacyjnej lotniska (na długości ok. 2,5 km). W kierunku zachodnim i wschodnim tunel przechodzi w wykop otwarty.