Gigantyczna fabryka narkotyków odkryta pod Sokołowem Podlaskim

RMF24

Policjanci z Komendy Powiatowej w Sokołowie Podlaskim (Mazowickie) dokonali spektakularnego odkrycia. W miejscowości Lebiedzie, w gminie Sterdyń, funkcjonariusze natrafili na profesjonalnie zorganizowaną fabrykę narkotyków. Znaleziono tam aż 163 kilogramy klofedronu oraz 388 litrów narkotyku w postaci płynnej. To jedno z największych tego typu znalezisk w regionie.

Jak informuje reporter RMF FM z zewnątrz budynek nie wzbudzał podejrzeń – wyglądał jak odrapany, porzucony magazyn.

Jednak to, co znajdowało się w środku, zaskoczyło nawet doświadczonych policjantów.

W pomieszczeniach funkcjonariusze natrafili na kompletny zestaw urządzeń wykorzystywanych do produkcji substancji psychotropowych.

Profesjonalny sprzęt i ogromne ilości narkotyków

Laboratorium było nie tylko dobrze ukryte, ale również profesjonalnie wyposażone. Policjanci zabezpieczyli reaktory oraz specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie produkcji na dużą skalę.

W jednym z pomieszczeń znajdował się także potężny magazyn kanistrów z substancjami wykorzystywanymi do produkcji narkotyków.

W sumie znaleziono tam aż 163 kilogramy klofedronu oraz 388 litrów narkotyku w postaci płynnej.

Fot. Policja

Cztery osoby zatrzymane

Na miejscu zatrzymano trzech mężczyzn w wieku 42, 56 i 68 lat oraz 48-letnią kobietę.



Dwie osoby (42-latek i 48-latka) już usłyszały zarzuty i trafiły za kratki. Grozi im nawet 20 lat pozbawienia wolności.

Polska jest jest jednym z największych na świecie producentów klofedronu, czyli 3-CMC.

Ten narkotyk jest silnie uzależniający, wywołuje halucynacje, drgawki, lęki, a w połączeniu z innymi - najczęściej szybką śmierć.