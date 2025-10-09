Niespokojny poranek w szkole przy ul. Bokserskiej w Warszawie. W podstawówce zarządzono ewakuację, na miejsce ściągnięto też grupę ratownictwa chemicznego straży pożarnej - poinformował RMF MAXX.

Gaz o drażniącym zapachu, podstawówka ewakuowana. Akcja w stolicy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

O godzinie 7:59 wpłynęło do nas zgłoszenie o drażniącym zapachu w Szkole Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30. Na miejsce zadysponowano jeden zastęp PSP. Po przybyciu stwierdzono, że w pomieszczeniu gospodarczym unosi się drażniący zapach - przekazał RMF MAXX kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej straży pożarnej.

Badania strażaków wykazały obecność amoniaku. Podjęto decyzję o ewakuacji szkoły - 254 uczniów i 40 pracowników.

Zadyspanowano też specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która prowadzi pomiary.

Na ten moment nie ma poszkodowanych - poinformował kpt. Zagdański.

Na miejscu jest 7 zastępów. Dopiero po przeprowadzeniu pomiarów okaże się, czy dzieci będą mogły jeszcze dziś wrócić do szkoły.

W szkole prawdopodobnie doszło do rozbicia słoika z amoniakiem - przyznał rozmówca RMF MAXX.