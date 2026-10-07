Dzień otwarty na nowej stacji metra w Warszawie. To jedna największych inwestycji komunikacyjnych w stolicy

Zwiedzanie stacji Chrzanów – szczegóły wydarzenia
Stacja Chrzanów powstaje wzdłuż ulicy Rayskiego, w pobliżu skrzyżowania z Szeligowską. W sobotę, od godziny 11:00 do 15:00, mieszkańcy będą mogli wejść na teren budowy i zobaczyć m.in. wnętrza przystanku oraz zejść na peron.
Wejście na teren budowy znajduje się od strony ul. Rayskiego, na wysokości numeru 5.
Organizatorzy podkreślają, że w przypadku dużego zainteresowania kolejka może zostać zamknięta wcześniej, jeśli jej długość będzie wskazywać, że kolejne osoby mogłyby wejść dopiero po godzinie 15:00.
„O możliwości wcześniejszego zamknięcia bram decydować będzie liczba osób oczekujących oraz czas potrzebny na bezpieczne przeprowadzenie zwiedzania. Przypominamy, że zwiedzanie odbywa się na terenie budowy, a bezpieczeństwo odwiedzających jest najważniejsze” – zaznacza ratusz.
Zasady bezpieczeństwa i wymagania dla uczestników
Na spacer po budowie nie obowiązują wcześniejsze zapisy, jednak na miejscu trzeba będzie zapoznać się z regulaminem zwiedzania i go podpisać. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać ważną legitymację uczniowską oraz pisemną zgodę opiekuna.
Wymagany jest odpowiedni strój: długie spodnie oraz obuwie z płaską, twardą podeszwą i zabudowanym przodem. Niedozwolone są krótkie spodenki, spódnice, sukienki, buty sportowe z miękką podeszwą, na obcasie lub odkryte. Każdy uczestnik otrzyma kask i kamizelkę odblaskową, które należy nosić przez cały czas zwiedzania.
Ostatni etap budowy drugiej linii metra
Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Za stacją Karolin budowane są podziemne tory do stacji techniczno-postojowej Mory.
Zakończenie prac planowane jest na 2026 rok, a pierwsi pasażerowie pojadą tą linią już w następnym roku.