Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Został zatrzymany na lotnisku Chopina

RMF24

Straż Graniczna ujęła na lotnisku Chopina w Warszawie obywatela Rumunii poszukiwanego przez władze Mołdawii czerwoną notą Interpolu - poinformował Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Mężczyzna ścigany jest w związku z m.in. wytwarzaniem i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych.

Jak poinformowano, do zatrzymania 44-letniego mężczyzny na stołecznym lotnisku przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie doszło w środę. Mężczyzna został ujęty po powrocie z Londynu.

Co wiadomo o zatrzymanym mężczyźnie?

„Podejrzany obywatel Rumunii ścigany jest w związku wytwarzaniem, posiadaniem, sprzedażą i wykorzystywaniem fałszywych dokumentów urzędowych. Dlatego władze Mołdawii wystawiły za mężczyzną czerwoną notę Interpolu w celu jego aresztowania i ekstradycji” - przekazał Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Po zatrzymaniu mężczyzna trafił pod nadzór funkcjonariuszy straży granicznej, a następnie osadzono go w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Warszawie. W czwartek - jak poinformowano - został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w celu dalszych czynności w jego sprawie.

Od początku roku funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej na lotniczych przejściach granicznych zatrzymali blisko 330 osób poszukiwanych przez organy ścigania, w tym ponad 30 poszukiwanych czerwoną notą Interpolu lub Europejskim Nakazem Aresztowania.