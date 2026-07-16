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Będzie kontrola stanu technicznego w Varso Tower. Z budynku spadły szyby

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 16 lipca (15:32)

Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Varso Tower w Warszawie - to ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni trzy samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Będzie kontrola stanu technicznego w Varso Tower. Z budynku spadły szyby
Varso Tower (fot. AA/ABACA/Abaca/East News) /East News
  • Nadzór budowlany wszczął postępowanie administracyjne dotyczące stanu technicznego szyb w Varso Tower w Warszawie.
  • Właściciel budynku musi dostarczyć dokumentację niezbędną do dalszego prowadzenia postępowania.
  • W czerwcu z wieżowca spadła szyba.
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Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Varso Tower przy ulicy Chmielnej w Warszawie. 

Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania.

Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej, we wrześniu, szyba z tego wieżowca spadła z jedenastego piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.

Varso Tower to wieżowiec w centrum Warszawy. Jest najwyższym budynkiem w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Budynek liczy 310 metrów.

Źródło: RMF FM
Tagi: Warszawa Varso Tower

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