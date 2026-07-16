Będzie kontrola stanu technicznego w Varso Tower. Z budynku spadły szyby

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Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Varso Tower w Warszawie - to ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z najwyższego budynku w Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni trzy samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Varso Tower przy ulicy Chmielnej w Warszawie.

Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania.

Z najwyższego budynku w UE spadła szyba. Groźny incydent w centrum Warszawy W nocy z niedzieli na poniedziałek z najwyższego budynku w Unii Europejskiej, warszawskiego Varso Tower, spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni trzy samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Policja wyjaśnia okoliczności tego…

Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej, we wrześniu, szyba z tego wieżowca spadła z jedenastego piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.

Varso Tower to wieżowiec w centrum Warszawy. Jest najwyższym budynkiem w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Budynek liczy 310 metrów.