Będzie kontrola stanu technicznego w Varso Tower. Z budynku spadły szyby

Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Varso Tower przy ulicy Chmielnej w Warszawie.
Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania.
Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej, we wrześniu, szyba z tego wieżowca spadła z jedenastego piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
Varso Tower to wieżowiec w centrum Warszawy. Jest najwyższym budynkiem w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Budynek liczy 310 metrów.