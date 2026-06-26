RMF24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało alert dla części Mazowsza. Dotyczy on dużego zagrożenia pożarowego w lasach.

„Uwaga! Duże zagrożenie pożarowe lasów. Zachowaj ostrożność i nie używaj ognia w lesie i jego sąsiedztwie” - SMS-y o takiej treści zostały wysłane do osób z powiatów makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego na Mazowszu.

Instytut Badawczy Leśnictwa ostrzega, że wilgotność ściółki jest bardzo niska i w wielu miejscach w kraju wynosi poniżej 10 proc.. To oznacza ekstremalną podatność na zapalenie.

„Dodatkowo bardzo wysoka temperatura powietrza sprawia, że roślinność zielna dna lasu jest znacznie przesuszona, co dodatkowo zwiększa zagrożenie pożarowe” – podkreślono.

Od początku roku w lasach wybuchło ponad 4,6 tys. pożarów. Eksperci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i o rozważne zachowanie podczas przebywania w lesie.

Jak przetrwać upalne dni?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o podstawowych zasadach radzenia sobie z upałem. Należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy oraz lekką, przewiewną odzież i stosować kremy z filtrem UV.

Pod żadnym nie można zostawiać dzieci i zwierząt samych w samochodzie. Trzeba również pamiętać o piciu dużych ilości niegazowanej wody, aby uniknąć odwodnienia organizmu.

W dzień warto trzymać zamknięte okna i zasłonięte żaluzje, co pozwoli uniknąć przegrzewania się mieszkania.