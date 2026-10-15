Wielka akcja skarbówki na Mazowszu. E-papierosy i podróbki zagarków warte miliony

RMF24

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Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili skuteczną akcję w powiecie piaseczyńskim. W dwóch magazynach zabezpieczono nielegalne e-papierosy, płyny do palenia oraz podrabiane zegarki o łącznej wartości blisko 16 milionów złotych. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którym grożą poważne konsekwencje prawne.

W powiecie piaseczyńskim (Mazowieckie) funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali dwa magazyny, w których znajdowały się znaczne ilości nielegalnych towarów.

Podczas działań zabezpieczono e-papierosy, liquidy bez polskich znaków akcyzy oraz urządzenia do podgrzewania wkładów tytoniowych. Dodatkowo funkcjonariusze natrafili na podrabiane zegarki znanych marek - poinformowała rzeczniczka prasowa KAS, st. asp. Justyna Pasieczyńska.

Miliony złotych strat dla Skarbu Państwa

W wyniku akcji przejęto prawie 127 tysięcy sztuk e-papierosów oraz blisko 6,5 tysiąca sztuk liquidów, które zawierały łącznie 5 868 litrów płynu do palenia.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znalazło się także prawie 2 tysiące podrabianych zegarków oznaczonych zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych marek. Wartość rynkowa wyrobów akcyzowych oszacowana została na ponad 13 milionów złotych, a zegarków na blisko 3 miliony złotych.

Szacowana kwota uszczuplenia podatku akcyzowego wynosi ponad 22 mln zł - podkreśliła rzeczniczka KAS.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Podczas akcji zatrzymano dwóch mężczyzn – obywatela Polski oraz obywatela Wietnamu, którzy przebywali w jednym z kontrolowanych magazynów. Obaj usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw tzw. paserstwa akcyzowego oraz wprowadzania do obrotu towarów z podrobionymi znakami towarowymi.

Grozi im kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.