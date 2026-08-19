Agresywne psy błąkają się po Mazowszu. Apel do mieszkańców

RMF24

Mieszkańcy gmin Pacyna i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim (Mazowieckie) otrzymali pilne ostrzeżenie. Trzy agresywne psy przemieszczają się bez nadzoru i atakują zarówno ludzi, jak i inne zwierzęta. Służby robią wszystko, by je schwytać.

Na terenie gmin Pacyna i Szczawin Kościelny w powiecie gostynińskim zauważono trzy psy przemieszczające się bez opieki właściciela.

Wójtowie obu gmin apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mieszkańcy powinni unikać kontaktu z psami, nie próbować ich łapać ani przeganiać.

W przypadku zauważenia zwierząt należy natychmiast powiadomić policję, podając dokładną lokalizację. Kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie możliwy jest pod numerem 47 705 32 22 lub przez numer alarmowy 112.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

Władze przypominają o konieczności zabezpieczenia posesji i zwierząt domowych. Szczególna ostrożność zalecana jest podczas spacerów, zwłaszcza z własnymi psami.

Dzieci nie powinny zbliżać się do zwierząt nawet wtedy, gdy wydają się spokojne.

Trwają działania służb

Akcja poszukiwawcza trwa. Służby proszą o czujność i współpracę mieszkańców, podkreślając, by nie podejmować działań na własną rękę.

Sytuacja jest dynamiczna, ponieważ psy mogą przemieszczać się pomiędzy miejscowościami.