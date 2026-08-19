4-latka zmarła po tragicznym wypadku w Dąbrówce. Jej matka uderzyła autem w drzewo

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Tragiczny finał wypadku, do którego doszło 9 sierpnia w Dąbrówce w gminie Czosnów (woj. mazowiekie). 4-letnia dziewczynka, która została ciężko ranna, niestety zmarła w szpitalu. Za kierownicą auta siedziała jej 23-letnia matka, która nie miała prawa jazdy.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę, 9 sierpnia, około godziny 14. W miejscowości Dąbrówka w powiecie nowodworskim 23-letnia kobieta kierująca Oplem nagle zjechała z drogi i uderzyła w przydrożne drzewo.

W samochodzie znajdowała się także jej 4-letnia córka.

Walka o życie dziecka

Stan dziewczynki od początku był bardzo ciężki. U 4-latki doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Po trwającej około pół godziny reanimacji udało się jej przywrócić czynności życiowe. Dziewczynka została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim / Straż pożarna

Niestety życia 4-latki nie udało się uratować. Dziewczynka zmarła w szpitalu w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku.

Matka bez prawa jazdy

Policjanci ustalili, 23-letnia kobieta była trzeźwa, ale nie miała uprawnień do kierowania pojazdami. Po wypadku została zatrzymana.

Prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie aresztu, biorąc pod uwagę stan kobiety oraz tragedię, jaka się wydarzyła.