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Auto uderzyło w drzewo. U 4-latka doszło do zatrzymania krążenia

Autor: Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (22:15)

W miejscowości Dąbrówka w województwie mazowieckim doszło dziś do wypadku samochodu osobowego. Auto, którym podróżował kierowca z 4-letnim dzieckiem z impetem uderzyło w przydrożne drzewo. U malucha doszło do zatrzymania krążenia. Udało się przywrócić mu czynności życiowe i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Auto uderzyło w drzewo. U 4-latka doszło do zatrzymania krążenia
Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim /Straż pożarna

Groźny wypadek w Dąbrówce 

W Dąbrówce w powiecie wołomińskim w województwie mazowieckim doszło do wypadku, który cudem nie zakończył się tragedią. Strażacy z Komendy Powiatowej Policji PSP w Nowym Dworze Mazowieckim dostali zgłoszenie o pojeździe, który uderzył w drzewo. 

W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki prowadzonym działaniom ratowniczym przez wszystkie służby, przywrócono czynności życiowe - poinformowali strażacy.

Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek Dąbrówka
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