Auto uderzyło w drzewo. U 4-latka doszło do zatrzymania krążenia

RMF24

W miejscowości Dąbrówka w województwie mazowieckim doszło dziś do wypadku samochodu osobowego. Auto, którym podróżował kierowca z 4-letnim dzieckiem z impetem uderzyło w przydrożne drzewo. U malucha doszło do zatrzymania krążenia. Udało się przywrócić mu czynności życiowe i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Groźny wypadek w Dąbrówce

W Dąbrówce w powiecie wołomińskim w województwie mazowieckim doszło do wypadku, który cudem nie zakończył się tragedią. Strażacy z Komendy Powiatowej Policji PSP w Nowym Dworze Mazowieckim dostali zgłoszenie o pojeździe, który uderzył w drzewo.

W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki prowadzonym działaniom ratowniczym przez wszystkie służby, przywrócono czynności życiowe - poinformowali strażacy.

Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim / Straż pożarna

Pilny apel o krew dla 15-latka, który walczy o życie po ataku nożownika 15-letni Kacper, który w piątek wieczorem w Kamiennej Górze został ugodzony nożem, przeszedł operację, ale wciąż walczy o życie w szpitalu. Jego stan jest bardzo poważny. Stracił dużo krwi, a w szpitalu kończą się zapasy. Dostał cios w szyję, pilnie…

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim / Straż pożarna

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim / Straż pożarna

Śmiertelny wypadek na jeziorze. Zginął nastolatek Do tragicznego wypadku doszło na jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął 16-letni chłopak.