Auto uderzyło w drzewo. U 4-latka doszło do zatrzymania krążenia

W miejscowości Dąbrówka w województwie mazowieckim doszło dziś do wypadku samochodu osobowego. Auto, którym podróżował kierowca z 4-letnim dzieckiem z impetem uderzyło w przydrożne drzewo. U malucha doszło do zatrzymania krążenia. Udało się przywrócić mu czynności życiowe i został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.
Groźny wypadek w Dąbrówce
W Dąbrówce w powiecie wołomińskim w województwie mazowieckim doszło do wypadku, który cudem nie zakończył się tragedią. Strażacy z Komendy Powiatowej Policji PSP w Nowym Dworze Mazowieckim dostali zgłoszenie o pojeździe, który uderzył w drzewo.
W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki prowadzonym działaniom ratowniczym przez wszystkie służby, przywrócono czynności życiowe - poinformowali strażacy.
Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.