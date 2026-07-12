Zamek w Kwidzynie przejdzie gruntowną renowację. Przez kilka lat będzie zamknięty

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Ponad 64 mln zł ma kosztować gruntowna renowacja zamku w Kwidzynie (Pomorskie). Obiekt zostanie zamknięty dla zwiedzających już we wrześniu tego roku.

Konieczna pilna interwencja

Inwestycja „Kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie w Zamku w Kwidzynie” zakłada renowację wszystkich kondygnacji, zabezpieczenie konstrukcji i pokrycia dachu oraz adaptację lokali przy ul. Kruka 1 wraz z przyległymi terenami zielonymi. Środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury, transformację cyfrową oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Jak podkreśliła w rozmowie z PAP Monika Rogalewska, koordynator projektu z Działu Konserwacji Zamków Muzeum Zamkowego w Malborku, stan techniczny obiektu wymagał pilnej interwencji.

Od wielu lat obserwujemy problemy konserwatorskie, manifestujące się zwłaszcza na poziomie piwnic w postaci zawilgocenia i destrukcji murów ceglanych. Na wyższych kondygnacjach mamy przestrzenie, w których nie przeprowadzono wcześniej badań stratygraficznych powłok malarskich - wskazała.

Dodała, że pilnych prac wymagają stolarki drzwiowe i okienne, a o awaryjności instalacji przekonaliśmy się choćby podczas minionej zimy.

Będą nowe wystawy stałe

W ramach nowej oferty powstanie sześć wystaw stałych, w tym ekspozycja archeologiczno-przyrodnicza oraz poświęcona średniowiecznym dziejom kapituły pomezańskiej.

Projekt realizowany jest we współpracy z hiszpańskim muzeum Vilamuseu. Chcielibyśmy podnieść atrakcyjność naszego zabytku i zaprosić do niego większą liczbę odwiedzających. Odczuliśmy potrzebę opowiedzenia historii naszego zamku i regionu na nowo, wsłuchując się również w potrzeby naszych odbiorców - zaznaczyła Monika Rogalewska.

Dodatkowo zaplanowano działania z zakresu edukacji ekologicznej we współpracy ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa oraz szkolenia kadry w obszarze włączenia społecznego i dostępności.

Kiedy ponowne otwarcie zamku?

Roboty budowlane i prace konserwatorskie mają potrwać do połowy 2029 roku. Po nich nastąpi montaż wystaw, co pozwoli na udostępnienie zamku w 2030 roku.

Wcześniej, w 2028 roku, w lokalach przy ul. Kruka 1 ma zostać otwarta wystawa „Taki Oto Kwidzyn”. Muzeum prognozuje, że po modernizacji roczna liczba zwiedzających wzrośnie z obecnych ok. 33,5 tys. do ponad 61 tys. osób.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 64 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach programu FEniKS to ponad 41,4 mln zł, natomiast z budżetu państwa pochodzi 10,6 mln zł. Pozostałą część wydatków kwalifikowanych pokryje wkład własny muzeum.

Zamek w Kwidzynie

Muzeum w Kwidzynie, działające jako państwowy oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, zabezpiecza i eksponuje blisko 6 tys. obiektów dokumentujących dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze Dolnego Powiśla.

Placówka mieści się w gotyckim, XIV-wiecznym zamku kapituły pomezańskiej, którego unikatowym w skali światowej elementem architektonicznym jest gdanisko – monumentalna wieża sanitarno-obronna połączona z korpusem głównym blisko 55-metrowym gankiem arkadowym.