Wyskoczył z czwartego piętra, by ratować życie. Dramatyczny pożar w Wejherowie

RMF24

Poranek na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie rozpoczął się od groźnego pożaru. Mieszkaniec czwartego piętra zmuszony był wyskoczyć z okna na rozstawiony przez strażaków skokochron, by uratować swoje życie. Łącznie ewakuowano dziewięć osób, w tym dziecko. Na miejscu pracowało aż sześć zastępów straży pożarnej.

W piątek, tuż przed godziną 6:00 rano, mieszkańców Osiedla Kaszubskiego w Wejherowie obudził dźwięk syren i widok płomieni wydobywających się z okien czwartego piętra jednego z bloków. Jak relacjonuje młodszy aspirant Grzegorz Hinz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Wejherowie cytowany przez tvn24.pl, sytuacja była bardzo poważna – ogień szybko się rozprzestrzeniał, a dym wypełnił klatkę schodową.

Akcja ratunkowa pod presją czasu

Po przyjeździe na miejsce strażacy błyskawicznie rozwinęli dwie linie gaśnicze – jedną skierowaną z zewnątrz budynku, drugą od środka. Największym wyzwaniem okazało się uratowanie mieszkańca płonącego lokalu, który nie miał możliwości wydostania się na klatkę schodową.

Ze względu na brak możliwości użycia podnośnika, dowodzący akcją zdecydował o rozstawieniu skokochronu. To właśnie na niego wyskoczył mężczyzna z czwartego piętra.

Ewakuacja mieszkańców

W trakcie akcji gaśniczej strażacy ewakuowali także pozostałych mieszkańców klatki schodowej. Łącznie budynek musiało opuścić dziewięć osób, w tym jedno dziecko. Na szczęście, jak informuje straż pożarna, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Mężczyzna, który wyskoczył przez okno, został przewieziony do szpitala na obserwację, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W działaniach ratowniczo-gaśniczych brało udział sześć zastępów straży pożarnej. Dzięki sprawnej i szybkiej akcji udało się opanować ogień i zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru na kolejne mieszkania.

Przyczyny wybuchu ognia będą teraz wyjaśniane przez odpowiednie służby.