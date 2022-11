Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego i bydgoscy policjanci rozbili grupę przestępczą, wyłudzającą dotacje z tarczy antykryzysowej Covid-19. Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymano 5 osób.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według prokuratury zatrzymani kupili ponad 30 firm. Wykorzystując te podmioty gospodarcze mieli wyłudzać z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych pieniądze na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Okazało się jednak, że te firmy nie spełniały warunków do uzyskania pomocy, a dane zawarte we wnioskach, dotyczące m.in. przychodów czy miejsc pracy, były fikcyjne.

Do tej pory udało się zebrać dowody, że grupa wyłudziła 2 mln zł. Wyłudzenia mogły jednak wynieść nawet 7,5 mln zł.

"Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, popełniania oszustw finansowych, a także przeciwko wiarygodności dokumentów" - informuje Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Grozi za to do 10 lat więzienia.

Szef rozbitej grupy przestępczej trafił do aresztu na 3 miesiące.

W związku z zatrzymaniami służby przeszukały także mieszkania podejrzanych, ich pojazdy, a także siedziby firm, gdzie zabezpieczono dokumentację.

Ponadto, jak poinformowała prokuratura, zajęto m.in. samochód i cztery łodzie o łącznej wartości prawie 500 tysięcy złotych.